ENGELLİ MOTOSİKLETİNE TUTUNAN GENÇLERDEN TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika
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ENGELLİ MOTOSİKLETİNE TUTUNAN GENÇLERDEN TEHLİKELİ YOLCULUK

05.05.2022 11:19

ADANA'da akan trafikte engelli aracına tutunarak yolculuk yapan patenli 2 genç, olası kazalara davetiye çıkardı.

ADANA'da akan trafikte engelli aracına tutunarak yolculuk yapan patenli 2 genç, olası kazalara davetiye çıkardı.

Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda bir ortopedik engellinin kullandığı, arkasında 'engelli aracı' yazan 3 tekerlekli motosikleti gören patenli 2 genç, araca tutundu. Akan trafikte bir süre bu şekilde yolculuk yapan gençler, çevredekilerin uyarılarına da aldırış etmedi. Bazı araç sürücülerinin korna çaldığı gençler, kazaya davetiye çıkardı. Trafik ışıklarında motosikletin durmasıyla birlikte aracı bırakan gençler daha sonra akan trafikte ilerleyerek gözden kayboldu.

ENGELLİ MOTOSİKLETİNE TUTUNAN GENÇLERDEN TEHLİKELİ YOLCULUK
ENGELLİ MOTOSİKLETİNE TUTUNAN GENÇLERDEN TEHLİKELİ YOLCULUK
ENGELLİ MOTOSİKLETİNE TUTUNAN GENÇLERDEN TEHLİKELİ YOLCULUK

YORUMLAR
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Adana Yüregir, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENGELLİ MOTOSİKLETİNE TUTUNAN GENÇLERDEN TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika


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