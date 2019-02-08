Engelli Muhtar Adayı "Engel Tanımadan" Problemleri Çözecek

Tekirdağ
'da yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdüren bedensel engelli muhtar adayı kadın, engelsiz bir mahalle vaadi ile seçim yarışına katılıyor. Merkez Süleymanpaşa
ilçesine bağlı kentin en merkezi mahallelerinden Yavuz Mahallesi
'ne muhtar olabilmek için bu seçimde 4 aday yarışacak. Bu adaylardan birisi de bedensel engelli Şerife Türüdü.
Geçirdiği trafik kazası sonrası 17 yıldır engelli aracıyla yaşamını sağlayan Şerife Türüdü (50), diğer adayların vaatlerinin yanı sıra mahallesinde yaşayan engellilerin kent yaşamındaki engellerini kaldırmak için adayacağı hizmetleri de vaat ediyor.
Muhtar adayı Türüdü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelinin hayatı boyunca kendisini hiç yaşamdan koparmadığını bu motivasyonla da tüm engellilere yardımcı olmak adına muhtar adayı olduğunu söyledi.
Daha önce Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Koordinasyon biriminde görev aldığını şuan Engelsiz Yaşam Derneği Başkalığı görevini yürüttüğünü ifade eden Türüdü, muhtar olarak daha fazla insana daha fazla engelliye hizmet etmek istediğini belirtti.
"Fırsat verildiğinde her türlü işi başarabileceğimizi göstereceğiz"
Türüdü, engelli insanların da her şeyi başarabileceğini göstermek istediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ben iki amaç için yola çıktım. Birisi engelli kardeşlerime ön ayak olup onlara öncülük etmek, ikinci amacımda engelsiz bir kent, engelsiz bir mahalle oluşturmak. Yavuz Mahallesi ilçemizin en merkezi mahallesi. Mahallemizin bazı eksiklikleri olduğunu düşünüyorum.
Mahallemize çok güzel hizmetlerim olacağına inanıyorum. Aday olmamda en önemli etken engellilerin her platformda yer alabileceğini göstermek. Sakat kadın imalarında bulunan insanlara bunu böyle olmadığını bizlere fırsat verildiğinde her türlü işi başarabileceğimizi göstereceğiz."
Engellilerin karşılaştığı bütün sorunları bire bir kendisinin de yaşadığını aktaran Türüdü, engelli vatandaşların daha rahat ulaşabileceği parklar, kütüphaneler ve mahalle sakinlerinin sıkıntılarının anlatabilecekleri meclisler oluşturmak istediğini dile getirdi.
"Önceliğim, engelliler, çocuklar ve kadınlar olacak"
Şimdi olduğu gibi muhtar olması halinde daha geniş kitlelere engellilerin sesi olmaya devam edeceğini dile getiren Türüdü, şöyle devam etti:
"Bütün engelli kardeşlerimi yüreklendirmek istiyorum. Kazanırız kazanamayız sonuç önemli değil. Önemli olan bu mecralara çıkabilmek. Mahalle halkı ve mülki amirler arasında köprü olacağım. Yavuz Mahallesi'ni daha da güzel hale getireceğiz.
Önceliğim, engelliler, çocuklar ve kadınlar olacak. Engelli kardeşlerime biz buralara gelebiliriz, biz bunları yapabiliriz, bizlerde bir şeyleri başarabilirizi göstermek istiyorum. Muhtar olmamda en büyük etken buydu. Benim yaşadığım zorlukları diğer engellilerin yaşamaması ve onlara farklı gözle bakılması algısını kırmak istiyorum. Fırsat verilsin yeter ki çok güzel şeyler yapabileceğime inanıyorum."