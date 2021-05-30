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Engelli muhtarın talebi yerine getirildi - Son Dakika

Engelli muhtarın talebi yerine getirildi

30.05.2021 10:12
Engelli muhtarın talebi yerine getirildi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, Gölcük ilçesi İrşadiye Mahallesi muhtarı bedensel engelli Mehmet Kamış'a, muhtarlık hizmetlerinde kullanması için dizüstü bilgisayar desteği sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, Gölcük ilçesi İrşadiye Mahallesi muhtarı bedensel engelli Mehmet Kamış'a, muhtarlık hizmetlerinde kullanması için dizüstü bilgisayar desteği sağlandı.

İrşadiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Kamış (55), bedensel engelinden dolayı masaüstü bilgisayarı sağlıklı kullanamadığını belirterek, vatandaşlara kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan dizüstü bilgisayar talep etti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca alınan dizüstü bilgisayar, İrşadiye Mahallesi Muhtar Mehmet Kamış'a teslim edildi. Mehmet Kamış, talebinin hemen yerine getirilmesinden mutlu olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Yaklaşık 30 yıl önce minder güreşi idmanında boynundan sakatlanarak belden aşağısının felç olduğunu anlatan Kamış, yıllarca hayata tutunmak için mücadele verdiğini ve azmiyle bunu başardığını ifade etti.

"Bedensel engelli tek muhtarım"

Babasının 5 yıl muhtarlık yaptığını, kendisinin de Allah'ın nasip etmesi ve halkın desteğiyle muhtar seçildiğini dile getiren Kamış, "Aday olduğumda bazı zorluklarla karşılaştım. 'Yapamaz, edemez gidemez, çıkamaz' dediler. Ben 30 yıldır mücadele ediyorum. İş hayatım oldu, dernekçilik yaptım. Şimdi İrşadiye'ye en iyi hizmetleri yapmaya çalışıyorum. Sağ olsun, devletimiz bize her türlü imkanı sunuyor. Büyükşehir Belediyemiz, Gölcük Belediyemiz, İSU, bütün kamu kurumlarımızdan hizmet alıyoruz. Zaman zaman kurumlara gidiyorum. Ankara'ya da gittim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettim. Türkiye'nin şu anda bedensel engelli tek muhtarıyım" diye konuştu.

"İşimiz daha da kolaylaşacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun olduğunu aktaran muhtar Kamış, "Bedensel engelli olduğum için muhtarlığa inip çıkmam zor oluyordu. Taşıması kolay olduğu için laptopa ihtiyaç duydum. Arabamda, evimde, balkonumda nerede olursam kolaylık sağlıyor. Tahir Büyükakın başkanımıza rica ettim, hemen talimat verdi. Laptopumuz geldi, çok sevinçliyim, mutluyum. Şimdi işimiz daha da kolaylaşacak. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Engelli muhtarın talebi yerine getirildi
Engelli muhtarın talebi yerine getirildi
Engelli muhtarın talebi yerine getirildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli muhtarın talebi yerine getirildi - Son Dakika


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