Engelli Nazlıcan'ın okuduğu İstiklal Marşı duygulandırdı - Son Dakika

Engelli Nazlıcan'ın okuduğu İstiklal Marşı duygulandırdı

KARABÜK - Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde hizmet veren Yazıköy Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Engelli Nazlıcan'ın İstiklal Marşı'nı okurken yaşaması katılımcıları duygulandırdı.

Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Törköz ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile birlikte 13 yaş ve üzeri ruhsal engelli kadınlara hizmet vermekte olan Yazıköy Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmaları ve verilen hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Covid-19 pandemi süresince kuruluşun izolasyon kuruluşu olarak kullanıldığı ifade eden İl Müdürü Galip Sökmen, "İl Müdürlüğümüze ilk mürücaat eden huzurevi sakinleri ve müdürlüğümüzden hizmet alan vatandaşlarımız kuruluşlarımıza alınmadan önce 14 gün Yazıköy'de izolasyon sürecini tamamlıyorlar ve bu izolasyon süresinden sonra kuruluşlara kabulleri yapılmaktadır. Kuruluşumuzun ihtiyacı olan yemekhane hizmet binası için İl Özel İdaresi 5 Şubat 2021 tarihinde ihaleye çıkacak, ihale sonrası yemekhane de yapılması ile birlikte hizmetlerimiz daha verimli olacaktır" dedi.

Yazıköy Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde bulunan 6 evin faaliyete geçtiğinde 72 Ruhsal Engelli vatandaşın ağırlanacağını ifade eden Vali Gürel, "Şükürler olsun ki bir devletimiz ve bizleri sokakta bırakmıyor, çok şükür sizin gibi ülkemizin değişik illerinden gelen kardeşlerimizi misafir edebiliyoruz. Sizler şuan buradasınız, burası çok sıcak ve şirin bir yuva. İnşallah bundan sonra ki süreçte de eksiklerimizi tamamlayarak mevut sayımızı 72'ye çıkarttığımız zaman dışarıda bulanan kardeşlerimizi buralarda misafir edeceğiz. İl Müdürü Galip beye, kuruluş müdürümüze ve personelinimize gayret ve çabaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yazıköy Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde kalan ruhsal engelli vatandaşlar ile bir araya gelerek kendisi için yazdıkları mektupları okuyan Vali Gürel, duygu ve düşüncelerini anlatan güzel satırlar için teşekkür etti.

TBMM Genel Kurulu tarafından 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmesi dolayısıyla rehabilitasyon merkezinde kalan Nazlıcan tarafından İstiklal Marşı okundu. 10 kıtasını ezbere duygulu bir şekilde yaşayarak okuyan Nazlıcan katılımcıları duygulandırdı.