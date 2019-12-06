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Son Dakika Güncel Engelli'nin, 'dünü, bugünü, yarını' konferansı verildi - Son Dakika

Engelli'nin, "dünü, bugünü, yarını" konferansı verildi

6 saat önce

Kırşehir'de Kent Konseyi Çocuk ve Gençlik Çalışma Gurubu ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından hazırlanan Engelli'nin, "dünü,bugünü,yarını" konferansı verildi.

Engelli'nin,

Kırşehir'de Kent Konseyi Çocuk ve Gençlik Çalışma Gurubu ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından hazırlanan Engelli'nin, "dünü,bugünü,yarını" konferansı verildi.


Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programa Kırşehir Belediyesi de destek sundu. Prof. Dr. Hakan Sarı ve Doç. Dr. Ahmet Kurnaz tarafından katılımcılara engellilerin geçirdiği aşamalar ve toplumsal bakış açısındaki değişimler anlatıldı.


Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar'ın, Kent Konseyi çalışma guruplarında yapılan faaliyetlerin anlatımını yaptığı konuşması sonrasında Prof. Dr. Hakan Sarı, Engelli'nin, "dünü,bugünü,yarını" hazırladığı sunumla anlattı.


Sarı, yaptığı bilgilendirmede; "Engellileri, topluma kazandırmak ve toplumu da engelliler konusunda bilgi sahibi yapmak önemli, bizler birlikte yaşamayı öğrendik. 40 Yıl önce özel gereksinimli çocuklar okullarda kabul edinmek istenmiyordu. Ailelere ve öğrencilere okullarda 'buyurun' dahi denilmiyordu. Okullarımızda bu gurup öğrenciler yük gibi görülmekteydi. En önemlisi ise bu öğrenci gurupları için yetişmiş öğretmen sayımızda çok azdı"dedi.


Engelliler yasası ile ülke genelinde değişimlerin de başladığını ifade eden Sarı, konuşmasını şöyle sürdürdü; "5374 Sayılı engelliler yasası, 2012 yılı özel eğitim hizmetleri yönetmeliği, 35 bin kaynaştırma öğrencisi alan okulların varlığı ve yapılan harcamalarla engelli bireylerde topumda var olduklarını gösterdi."


Programda konuşan Doç. Dr. Ahmet Kurnaz ise "Normal gelişim gösteren zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin zihinsel gelişimlerini sağlamak en önemli adımlarımızdan birisiydi. Bizler, zekanın gelişimi ve zekanın ne olduğu ile ilgili çalışmalar sürdürüyoruz"diye konuştu.


Programda, öğretmenlerin ve ebeveynin gelecekte nasıl daha duyarlı olması gerektiği sunumlarla anlatıldı. - KIRŞEHİR

Kent Konseyi, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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