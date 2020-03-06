Engelli numarası yapan dilencinin tornavida ve baltayla zabıtaya saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli numarası yapan dilencinin tornavida ve baltayla zabıtaya saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika

Engelli numarası yapan dilencinin tornavida ve baltayla zabıtaya saldırdığı anlar kamerada

17 dakika önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, koltuk değnekleriyle engelli numarası yaparak dilencilik yapan Nevzat Ç. (40), zabıta ekiplerini görünce kendini yere attı.

Engelli numarası yapan dilencinin tornavida ve baltayla zabıtaya saldırdığı anlar kamerada, System.String[]

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, koltuk değnekleriyle engelli numarası yaparak dilencilik yapan Nevzat Ç. (40), zabıta ekiplerini görünce kendini yere attı. Ardından koltuk değneklerini bırakıp koşarak iş yerine giren Nevzat Ç., tornavida ve baltayla zabıta ekiplerine saldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Koltuk değnekleriyle engelli olduğunu söyleyerek halktan para talep eden Nevzat Ç.'ye, zabıta ekipleri müdahalede bulundu. Karşısında zabıtayı görünce kendini yere atarak bayılma numarası yapan Nevzat Ç., ardından koşarak bir iş yerinden aldığı tornavida ve balta ile zabıtaya saldırdı. Nevzat Ç.'ye olay sırasında yoldan geçen polis, biber gazıyla müdahalede bulundu. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nevzat Ç., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zabıta memurları, 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'görevli memura mukavemet' suçundan Nevzat Ç.'den şikayetçi oldu. Nevzat Ç., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Çaycuma, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:18 Kaynak: DHA
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