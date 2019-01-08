Engelli Oğlu İçin Asansör Yaptırdı

Aydın
'da, oturdukları apartmanda asansör bulunmaması nedeniyle eve mahkum yaşayan fiziksel engelli, ailesi ve yakınlarının desteğiyle yaptırılan asansörle özgürlüğüne kavuştu. Cumhuriyet Mahallesi
'nde yaşayan Ayten - Ali Öztürk
çifti, 24 yaşındaki çocukları İbrahim Öztürk
'ün 5,5 aylıkken kolunun kırılması sonucu gittikleri hastanede halk arasında "cam kemik" olarak bilinen "osteogenesis imperfecta" hastalığına yakalandığını öğrendi.
Çocuklarının tedavisi için tüm imkanlarını seferber eden aile, yaşının da ilerlemesiyle yürüyemeyen İbrahim'i asansör olmadığından dolayı eve sırtlarında taşıyarak indirip çıkartmanın zorluklarını yaşadı.
Maddi imkansızlıktan dolayı başka bir eve taşınamayan Öztürk çifti, yakınları ve arkadaşlarının da yardımıyla apartmanın dışına demir kafes sistemi yaptırarak asansör taktırdı.
"Hayalim Galatasaray
maçı izlemek"
Asansörün yapılmasıyla hayatı kolaylaşan Öztürk, akülü arabasıyla tek başına dışarı çıkıp zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.
AA muhabirine açıklama yapan İbrahim Öztürk, yaşadığı zorluklarla mücadele etmeye çalıştığını, hiçbir zaman pes etmediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Her şey Allah'tan geldi deyip hep sabrettim. İsyan etmedim. Asansör yokken dışarı çıkmak istesem bile anneme babama söyleyemiyordum. Zor oluyordu onlar için. Daha sonra bu asansör yapıldı. Benim için çok kolaylık oldu. Onun sayesinde eve hapsolmadım, özgürleştirdi beni. Dışarıya çıkıp rahatça gezebiliyorum."
Üzerinden Galatasaray formasını hiç çıkartmayan Öztürk, ailesinden sonra gelen en değerli şeyin Galatasaray olduğunu, en büyük hayalinin ise sarı kırmızılı takımın maçını izlemek olduğunu sözlerine ekledi.
Baba Ali Öztürk, oğlunun eğitimine devam edebilmesi ve sosyalleşebilmesi için yaptırdıkları asansörün hayatlarını değiştirdiğini ifade etti.