Engelli oğluna hem babalık, hem annelik yapıyor - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 3 yıl önce eşinden ayrılan Hamza Zariç (46), hayatın tüm zorluklarına göğüs gerip, doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya gelen oğlu Bulut Zariç'e (14), hem annelik hem babalık yapıyor. Her gün sırtında taşıdığı oğlu için 'O benim canımın bir parçası' diyen baba Zariç, "Oğlum Bulut'a hizmet etmek beni mutlu ediyor. Ben onsuz yaşayamam. Oğlumun ameliyat olması için hayırsever ve yetkililerden destek bekliyorum. Ameliyat olursa yürüyebilecek" dedi.

Van'ın Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi'nde yaşayan Hamza Zariç, 3 yıl önce eşinden ayrıldı. Zariç, eşinden ayrılmasından sonra, yürüyemeyen ve konuşamayan bedensel ve zihinsel engelli çocuğu Bulut'un bakımını tek başına üstlenmek zorunda kaldı. Çalıştığı emlakçı dükkanından aldığı ücretle geçimini sağlayan baba Zariç, çocuğunun yürüyebilmesi için ameliyat olması gerektiğini belirterek, bu konuda hayırsever ve yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Engelli çocuğu için hayatın tüm zorluklarına göğüs geren baba Zariç, evde bakımını yaptığı Bulut'u, her gün yanında taşıyarak, çalıştığı iş yerine getiriyor.Yatağa mahküm olan çocuğu Bulut için büyük fedakarlıklara katlanan baba Zariç, her gün kendi elleriyle engelli çocuğuna yemek yedirip, temizliğini yapıyor.'BULUT BENİM YAŞAMA SEBEBİM'Eşinden ayrıldıktan sonra 3 yıldır engelli oğlu Bulut'a baktığını anlatan baba Zariç, "Oğlum benim yaşama sebebimdir. Onu çok seviyorum. Beni hayata bağlıyor. O benim neşemdir, benim sırdaşımdır. Bulutla olan yaşamım çok güzel gidiyor. Yemesi, içmesi, giyimi, banyosu, her şeyiyle ben ilgileniyorum. Oğlumla ilgilendiğim zaman huzur buluyorum. Her şeyimi Bulut'a adadım. Oğlumun ameliyat olup, yürüyebilmesi için büyük bir paraya ihtiyaç var. Bu konuda yetkili ve hayırseverlerden destek bekliyorum. Bedensel ve zihinsel engellidir. Ankara 'da tedavisini yaptırdık, yarıda kestik. Doktorlar, oğlumun ameliyatı için büyü para gideceğini söyledi. Benim de imkanım yok. Ameliyat olursa yüzde 70 yürür dediler. 3 yıldır oğlumdan dolayı hiçbir iş yapmıyorum. Sadece arada bir emlak danışmanlığı yapıyorum. Pandemi sürecinde 8 aydır emlak işinde de bir durgunluk var. Oğlum Bulut'u haftanın iki günü fizik tedaviye götürüyorum" dedi.'ONU ÇOK SEVİYORUM'Bulut'un kendisini çok sevdiğini ifade eden baba Zariç, "Ben de onu çok seviyorum. Çok merhametli biri. Bulutsuz yapamam. Ben bazen işe gelirken yanımda taşıyorum. Hep sırtımda taşıyorum. Zevkle taşıyorum. Benim bir kızım daha vardı. O da ayrıldığım annesinin yanında kalıyor" diye konuştu.