Engelli oğluna hem babalık, hem annelik yapıyor - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 3 yıl önce eşinden ayrılan Hamza Zariç (46), hayatın tüm zorluklarına göğüs gerip, doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya gelen oğlu Bulut Zariç'e (14), hem annelik hem babalık yapıyor. Her gün sırtında taşıdığı oğlu için 'O benim canımın bir parçası' diyen baba Zariç, "Oğlum Bulut'a hizmet etmek beni mutlu ediyor. Ben onsuz yaşayamam. Oğlumun ameliyat olması için hayırsever ve yetkililerden destek bekliyorum. Ameliyat olursa yürüyebilecek" dedi.

Van'ın Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi'nde yaşayan Hamza Zariç, 3 yıl önce eşinden ayrıldı. Zariç, eşinden ayrılmasından sonra, yürüyemeyen ve konuşamayan bedensel ve zihinsel engelli çocuğu Bulut'un bakımını tek başına üstlenmek zorunda kaldı. Çalıştığı emlakçı dükkanından aldığı ücretle geçimini sağlayan baba Zariç, çocuğunun yürüyebilmesi için ameliyat olması gerektiğini belirterek, bu konuda hayırsever ve yetkililerden destek beklediklerini söyledi.