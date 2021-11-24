Engelli oğluna şiddet uygulayan eşini şikayet edip, boşanma davası açtı - Son Dakika

ANTALYA'da Bekir U. (43), bedensel ve zihinsel engelli oğlu Mehmet U.'ya (13) şiddet uyguladığı iddiasıyla eşi Safiye U.'yu savcılığa şikayet edip, boşanma davası açtı. Mehmet U., "Üvey annem bana birkaç kez sopayla vurdu, tokatladı. Kimseye söylememem için de tehdit etti. Beni öldüreceğini söylüyordu. Korktum, sustum" dedi.

Olay, temmuz ayında meydana geldi. 2018 yılında eşi kanserden ölen Bekir U., 2020'nin Aralık ayında Safiye U. ile evlendi. Üvey annesi ve babası ile Döşemealtı ilçesinde yaşayan engelli Mehmet U., kısa süreliğine öz anneanne ve teyzesinin evinde kalmaya başladı. Engelli yeğenine banyo yaptıran teyze Gülcan Ö., Mehmet U.'nun sırtındaki yaraları gördü. Bu yaraların nasıl meydana geldiğini sorduğu Mehmet U.'dan cevap alamayan Gülcan Ö., yeğeninin okulda şiddet görmüş olabileceğini düşündü. Teyzesinin ısrarı üzerine kendisine, üvey annesinin şiddet uyguladığını söyleyen Mehmet U., "Üvey annem bana birkaç kez sopayla vurdu, tokatladı. Kimseye söylememem için de tehdit etti. Beni öldüreceğini söylüyordu. Korktum, sustum" dedi.

'EN ÇOK BEL ALTIMA VURUYOR' DEMİŞYeğeninin anlattıklarını gözü yaşlı dinleyen Gülcan Ö. ile durumu aktardığı Bekir U., birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İfadesinde, yeğeninin anlattıklarından dolayı içinin parçalandığını belirten Gülcan Ö., "O an yeğenime sarılmak istedim. Bel alt kısmını tuttuğumda irkildi ve 'Teyze belime dokunma. Halen çok acıyor. En çok oralara vuruyor' deyince yüreğim parçalandı. Son 3 aydır da yeğenimi o kadınla bir araya getirmedim" dedi.'LARINI ÇEKİP BANA ATTI'Eşine boşanma davası açan Bekir U. ise "Eski baldızım oğluma banyo yaptırırken sırtındaki darp izlerini görmüş. Fotoğraflarını çekip bana attı. Ben de eşimin kullandığı sopayı ve fotoğrafları savcılığa teslim ettim. Oğlumu sopa ile darbedip yaralayan eşim Safiye U.'ya boşanma davası açtım. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.

Mehmet U.'nun avukatı Nevin Korkmaz ise yaşananların insanlık dışı olduğunu belirterek, "Ortada engelli bir çocuğa karşı işlenen şiddet var. Hem de zincirleme bir şiddet. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.