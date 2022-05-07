Engelli oğlunu kaybeden 68 yaşındaki anne, acısını resimle hafifletiyor - Son Dakika
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Engelli oğlunu kaybeden 68 yaşındaki anne, acısını resimle hafifletiyor

07.05.2022 11:35

Bolu'da yaşayan Nuray Aydın, 6 yıl önce 34 yaşında kaybettiği zihinsel ve bedensel engelli oğlunun acısını resim yaparak hafifletmeye çalışıyor.

Bolu'da yaşayan Nuray Aydın, 6 yıl önce 34 yaşında kaybettiği zihinsel ve bedensel engelli oğlunun acısını resim yaparak hafifletmeye çalışıyor.

Oğlunun vefatıyla büyük üzüntü yaşayan 68 yaşındaki Aydın, İstanbul'da yaşadığı yıllarda tanıdıklarının yönlendirmesiyle halk eğitimi merkezinde kursa katılarak resim yapmaya başladı.

Yaklaşık 3 yıl önce eşinin işi dolayısıyla Bolu'ya taşınan Aydın, resme Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa giderek devam etti.

Teselliyi resimde bulan Aydın, ilk çalışması olarak ölen oğlunun hatıralarını tuvale yansıttı.

Aradan geçen 6 yılda kendini geliştiren Aydın, yaptığı sulu boya resimleri isteyenlere hediye ediyor.

"Resim yapmak bana huzur veriyor"

Nuran Aydın, AA muhabirine, resim yapmanın kendisine huzur verdiğini söyledi.

Aydın, 3 çocuğu olduğunu, 6 yıl önce 34 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli oğlunun vefat ettiğini kaydetti.

Oğlunun vefatının ardından acısını bir nebze olsa da hafifletmek için resim yapmaya karar verdiğini dile getiren Aydın, 6 yıldır çeşitli resimler yaptığını anlattı.

Aydın, ilk çalışma olarak ölen oğlunun resmini yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hoca, 'Tanıdıklarınızın resmini yapmayın, yapamazsanız üzülürsünüz.' dedi. Ancak ben onun resmini çok güzel yaptım. Hiçbir hata olmadı. Portresini yaptım. Oğlum engelliydi. Konuşması yoktu, oturması yoktu. Yeni doğan bir bebek gibiydi. Gelişimi de öyleydi. Boylu poslu değildi. 2-3 yaşındaki çocuk görünümündeydi. Sadece gülümsemesi vardı. Tatlı tatlı gülüyordu. Başka bir şeyi yoktu. Ölmeden önceki son sene çok acı çekti. Makineye bağlandı. Çok kötü bir sene geçirdik. Ondan sonra zaten vefat etti."

"O gidince her şey bitti"

Oğlunun vefatıyla büyük üzüntü yaşadığını kaydeden Aydın, "O gidince her şey bitti." dedi.

Aydın, acısını hafifletmek için birçok kursa katıldığını, en çok resim yaparak kendini iyi hissettiğini belirterek, "Resim sayesinde yavaş yavaş acılar gitti. Ancak yine de bir şeyler kalıyor, unutulmuyor." ifadesini kullandı.

Yaşadığı zorlu süreçte eşinin hep yanında olduğunu anlatan Aydın, "Eşim hiçbir zaman beni engellemeye çalışmadı. 'Yapma, gitme.' demedi. Bana çok destek oldu. Şimdi iyiyim, böyle rahatım. Resim çok güzel, herkes yapsın. İnsanı rahatlatıyor, yaptıkça daha güzel şeyler yapmak istiyorsun." diye konuştu.

Engelli oğlunu kaybeden 68 yaşındaki anne, acısını resimle hafifletiyor
Engelli oğlunu kaybeden 68 yaşındaki anne, acısını resimle hafifletiyor
Engelli oğlunu kaybeden 68 yaşındaki anne, acısını resimle hafifletiyor
Engelli oğlunu kaybeden 68 yaşındaki anne, acısını resimle hafifletiyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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