Engelli oğlunu sedyede görünce gözyaşlarını tutamadı

KARAMAN'da, işitme engelli Ramazan Uğuz (26), kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uğuz'un annesi Leyla Uğuz haberi alınca geldiği acil serviste gözyaşlarına boğuldu.Kaza, öğlen saatlerinde merkeze bağlı Başkışla köyü girişinde meydana geldi. Ramazan Uğuz yönetimindeki 70 AP 522 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Uğuz metrelerce sürüklenip yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Uğuz, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan indirilen Uğuz, acil servise alındığı sırada haberi alan annesi Leyla Uğuz hastaneye geldi. Oğlunu sedye üzerinde yaralı halde gören Leyla Uğuz, gözyaşlarına boğuldu. Tedaviye alınan Uğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.