Engelli oğlunu sedyede görünce gözyaşlarını tutamadı
12 dakika önce
KARAMAN'da, işitme engelli Ramazan Uğuz (26), kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:27 Kaynak: DHA
KARAMAN'da, işitme engelli Ramazan Uğuz (26), kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uğuz'un annesi Leyla Uğuz haberi alınca geldiği acil serviste gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, öğlen saatlerinde merkeze bağlı Başkışla köyü girişinde meydana geldi. Ramazan Uğuz yönetimindeki 70 AP 522 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Uğuz metrelerce sürüklenip yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Uğuz, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan indirilen Uğuz, acil servise alındığı sırada haberi alan annesi Leyla Uğuz hastaneye geldi. Oğlunu sedye üzerinde yaralı halde gören Leyla Uğuz, gözyaşlarına boğuldu. Tedaviye alınan Uğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Gaziyi darbeden kafe sahibinin amcası konuştu: Bana da saldırdılar 42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne Savcılık, doktora 'mal' demeyi, hakaret değil 'kaba söz' saydı Aydos Ormanı'nda kan donduran cinayet! İşitme engelli genç, boğazı kesilerek öldürüldü