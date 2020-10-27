Engelli oğlunun hayal ettiği laptopa anne oyuncak laptopla karşılık veriyor - Son Dakika

Engelli oğlunun hayal ettiği laptopa anne oyuncak laptopla karşılık veriyor

27.10.2020 13:42
Engelli oğlunun hayal ettiği laptopa anne oyuncak laptopla karşılık veriyor, System.String[]

Afyonkarahisar'da spastik engelli çocuğunu 'o benim ahiret meleğim' diyerek seven anne oğluna uygun akülü engelli aracı ve laptop istiyor.

Afyonkarahisar'da spastik engelli çocuğunu 'o benim ahiret meleğim' diyerek seven anne oğluna uygun akülü engelli aracı ve laptop istiyor. Akülü aracı olmadığı için her yere annesinin sırtında giden 20 yaşındaki genç televizyonda haber programlarında gördüğü laptop isteğini ise anne aldığı oyuncak laptoplar ile karşılamaya çalışıyor

Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyünde kronik şizofreni kocası, kanser hastası kayınvalidesi ve 20 yaşındaki spastik engelli oğlu Mehmet Soğukpınar ile yaşayan anne Öznur Soğupınar (41) engelli oğlu için uygun akülü sandalye ve laptop istiyor. Daha önce Sinanpaşa Kaymakamlığı tarafından gönderilen akülü sandalye çok büyük olduğu için kullanamadıklarını ve kendilerinin de maddi imkansızlıklardan dolayı akülü araç alamadıklarını belirten anne Soğukpınar, oğlunu bir yere götürmesi gerektiğinde ya da sokağa çıkardığında sırtında gezdiriyor. Annesinin sırtında hayata tutunmaya çalışan 20 yaşındaki Mehmet Soğukpınar kendisine uygun akülü araç ile laptopu dört gözle bekliyor.

"Mehmet'e biz tablet aldık ama tablet istemiyor laptop istiyor"

Engelli oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan anne Soğukpınar, oğluna bir çok defa tablet aldıklarını ancak kendisinin televizyondaki haber programlarında gördüğü laptoptan istediğini söyledi. Maddi durumlarının elverişsiz olduğu için sadece oyuncak laptop alabildiklerini ifade eden Soğukpınar, "Mehmet doğduğundan beri engelli. Sürekli de İzmir'e getirip götürüyoruz böbreklerinden dolayı, 9 defa ameliyat geçirdi ve tek böbreği yok. Diğer böbreğinde de taş sıkıntısı var. Kendisini biliyor ama anlatamıyor, yürümesinde ve konuşmasında sıkıntı var. Dil ve el hareketleri ile anlatabiliyor. Mehmet'e biz tablet aldık ama tablet istemiyor laptop istiyor. Masada oynamak istiyor. Kalem, defter alıyoruz biraz vaktini geçiriyor onlarla ama sonra sıkılıp istemiyor. Bilgisayarı haberlerde gördü bir tane getirdim oyuncak ama onu istemedi. Küçük tabletleri de istemiyor geldiği gün kırıyor onları" dedi.

"Dışarı çıkarırken sırtımda gezdiriyorum"

Önceki yıllarda Sinanpaşa Kaymakamlığı tarafından kendilerine verilen akülü sandalyeyi büyük olduğundan dolayı kullanamadıklarını ve bir başka engellinin kullanması için kutusunu açar açmaz iade ettiklerini kaydeden Soğukpınar, oğlunun dışarı çıkardığında sırtında gezdirdiğinden dolay zorluk yaşadığını vurguladı. Soğukpınar, "Akülü sandalye ihtiyacımızda var. Zor oturuyor ama belinden bağladığımız zaman, emniyet kemeri ile akülü araba ve tekerlekli sandalyeye oturabiliyor. Dışarı çıkarırken sırtımda gezdiriyorum, götürüyoruz. Aldık ama sırtından bağlanandan yok" diye konuştu.

"Ben ağladığımda kendisine vuruyor"

Oğlunun yüzünü güldürmek istediğini çünkü onun kendisi için çok değerli olduğunu aktaran anne Soğukpınar şunları söyledi:

"Mehmet benim için hem bu dünya hem de öteki dünyada 'ahiret meleği' ifade ediyor. Onun gözyaşı benim için içme suyum. O kadar değerli benim için. Ben o doğduktan sonra herkesle irtibatı kestim. Bir yere bırakıp gittiğim zaman nöbet geçiriyor, babaannesi kanser olduğu için anlamıyor. Nöbet geçirdiği zaman ayakları kasılıyor. Ben ağladığımda da kendisine vuruyor 'benim yüzümden ağlıyorsun' diyor. Bende bu duruma çok üzülüyorum."

Spastik engelli Mehmet Soğukpınar'ın laptop istediğini ise annesi aldığı oyuncak laptoplar ile gidermeye çalışıyor. Engelli genç ise annesinin aldığı oyuncak laptopun tuşlarına basarak vakit geçirmeye çalışıyor. - AFYONKARAHİSAR

Engelli oğlunun hayal ettiği laptopa anne oyuncak laptopla karşılık veriyor
Engelli oğlunun hayal ettiği laptopa anne oyuncak laptopla karşılık veriyor
Engelli oğlunun hayal ettiği laptopa anne oyuncak laptopla karşılık veriyor
Engelli oğlunun hayal ettiği laptopa anne oyuncak laptopla karşılık veriyor
Engelli oğlunun hayal ettiği laptopa anne oyuncak laptopla karşılık veriyor
Engelli oğlunun hayal ettiği laptopa anne oyuncak laptopla karşılık veriyor
Engelli oğlunun hayal ettiği laptopa anne oyuncak laptopla karşılık veriyor
Engelli oğlunun hayal ettiği laptopa anne oyuncak laptopla karşılık veriyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli oğlunun hayal ettiği laptopa anne oyuncak laptopla karşılık veriyor - Son Dakika

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