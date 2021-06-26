Engelli öğrenci vatandaşların kucağında YKS'ye yetiştirildi - Son Dakika

Mersin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) vatandaşların kucağında son anda yetiştirilen engelli öğrenci, kendisine yardım edenlere minnettarlık duyuyor.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'nde vatandaşlar, yürüme engelli Yasin Şarlak'ın sınava yetişmeye çalıştığını fark etti.

Bunun üzerine engelli öğrenciye yardımcı olan 4 vatandaş, kucakladıkları Şarlak'ın son dakikada sınava yetişmesini sağladı.

Bu durumu gören bazı veliler, vatandaşları alkışlayarak tebrik etti.

Engelli öğrencinin sınava yetiştirilmesi, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Hepsinden Allah razı olsun"

Yasin Şarlak (23) sınav çıkışında AA muhabirine, yürüme engelli olduğunu ve eğitimine bu nedenle bir süre ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Sınav sabahını anlatan Şarlak, "Erkenden evden çıktım. Yetişemedim. Son anda bir ağabey beni kucağına aldı. Daha sonra birkaç kişi daha yardım etti, koşarak beni sınava yetiştirdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Yetişemeseydim bir yıllık emeğim boşa gidecekti. O duygu anlatılmaz yaşanır." diye konuştu.

Şarlak, sınavının iyi geçtiğini, puanı yettiği takdirde sağlıkla ilgili bir bölüm okumak istediğini dile getirdi.

Kendisine yardım edenlerle tanışmak istediğini de belirten Şarlak, "O an biraz utandım. Böyle bir iyilik görmek beni mutlu etti. Bana bu iyiliği yapanlarla tanışmak isterim. Buradan onlara çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.