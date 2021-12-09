Engelli öğrenciler Acun Ilıcalı'ya meydan okuyarak Kula'ya davet ettiler - Son Dakika

Engelli öğrenciler Acun Ilıcalı'ya meydan okuyarak Kula'ya davet ettiler

MANİSA Manisa'nın Kula ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla düzenlenen programın ardından, Kula Belediyesi ve 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından kurum öğrencilerinin kullanımı için hazırlanan spor parkurunun açılışı yapıldı. Parkurda yarışan engelli öğrenciler, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya meydan okuyarak, Kula'ya davet etti.

Kula'da 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından, Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, engelli öğrenciler şiir okuyup gösteri yaptı. Buradaki programın ardından 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, Kula Belediyesi ve kurum yetkilileri tarafından hazırlanan parkurun açılışı yapıldı. Survivor yarışmasında esinlenerek yapılan parkurda yarışan engelli öğrenciler, adeta birbirine meydan okudu. Yarışmaların ardından engelli öğrenciler, ünlü televizyoncu ve Survivor programı yapımcısı Acun Ilıcalı'ya da meydan okudu. Survivor parkurundan esinlenerek yapılan parkurdan yapımcı Ilıcalı'ya çağrıda bulunan engelli öğrenciler, Ilıcalı'ya meydan okuyup Kula'ya davet etti.

Programın ardından konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, "İlçemizdeki rehabilitasyon merkezinde belediyemiz tarafından yapılan parkurun açılışını gerçekleştirdik. Buradaki engelli kardeşlerimiz, Kulalı vatandaşlarımızla da iç içe. İnşallah sakinlerimizin sağlığına spor yaparak katkı sunacak olan bu parkurun engelli öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buradan Survivor programının yapımcısı Acun Ilıcalı beye de meydan okudular. Acun beyi Kula'ya davet ettiler. İnşallah bu davet karşılıksız kalmaz. Acun Ilıcalı beyi Kula'da ağırlayıp, engelli öğrencilerimize moral vermesini bizde temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise "Engelli öğrencilerimize çok güzel bir Survivor parkuru yaptık. Bu parkurda biraz önce çok kaliteli yarışlar izledik. Amaç buradaki öğrencilerimizin daha kaliteli zaman geçirmesidir. Bizde bu yarışlardan çok keyif aldık. Belediyemiz imkanları ile bu parkuru inşa ettik. İnşallah şimdiden sonra da çok amaçlı kullanılacağını düşünüyorum. Bu fikir, Survivor yarışmasından çıkan bir fikir. Onun için burada Survivor yarışmasını aratmayacak yarışlar izledik. Buradan da Acun beye mesaj gönderiyoruz. Buradaki öğrencilerimiz size buradan meydan okuyorlar. Kula'ya bekliyoruz, Kula'ya davet ediyoruz." dedi.