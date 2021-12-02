Engelli öğrenciler aldıkları eğitimle ilk kez drone kullandı - Son Dakika

Ankara'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesinin "Engelsiz Havacılık Uzay Bilim Teknoloji (HUBİT) Projesi" ile engelli öğrenciler, havacılık alanında eğitim alıyor.

Doğan Çağlar Bedensel Engelliler Ortaokulu öğrencileri, engelsiz HUBİT Projesi kapsamında havacılık, uzay, bilim ve teknoloji eğitimi kapsamında ilk kez drone kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

Engelsiz HUBİT Projesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Meltem Yıldırım İmamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THK Üniversitesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 3 yıldır yürüttükleri protokol kapmasında dezavantajlı, engelli öğrencilere kentin farklı semtlerinde eğitim verdiklerini belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliğine dikkati çekebilmek adına engelli öğrencilerin bu alanlarda da eğitim alması gerektiğine karar verdiklerini anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Projeye, 'engelsiz' dememizin nedeni, öğrencilerimizin bedensel engelli olmalarına karşın havacılık ve uzay konularındaki bütün eğitimlerden rahatlıkla faydalanabileceğini göstermekti. Bu anlamda, üniversitemizin bünyesinde bulunan insansız hava araçları (İHA) ile ilgili olarak da öğrencilerimizi bilgilendirmek, onlara bu konularda uçuş eğitimlerini dahi alabilecekleri konusunda bilgiler vermeye başladık. Projemiz, yaklaşık bir ay sürdü. Bir ayda hem ortaokul hem lise öğrencilerine eğitimleri verdik."

İmamoğlu, engelli öğrencilerin THK Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelme fırsatı bulduğunu da dile getirerek, "Eğitimimizin en önemli kısmı, üniversite öğrencilerimizin buradaki öğrencilerimize yardımcı olmaları. Usta-çırak ilişkisini ön plana çıkardık. Gelecekte meslek edinme anlamında da engelli olmalarına karşın yapabileceklerini görme fırsatı buldular." ifadelerini kullandı.

"Bu eğitimler çok güzel"

İlk kez drone kullanan 5. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Akbaba da uçakları görüp tanıdıklarını, bunun çok güzel olduğunu ifade ederek, "Mutlu oldum. Uçağı kullanmak istiyorum. Bu eğitimler çok güzel bir şey, okulumuza da katkısı oldu. Drone kullanırken heyecanlandım, mutlu oldum, herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.