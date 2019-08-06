Son Dakika Haberleri: Engelli öğrenciler aşçılarla birlikte kokteyl hazırladı
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Engelli öğrenciler aşçılarla birlikte kokteyl hazırladı

1 saat önce

Çankırı Engelliler Koordinasyon Merkezi üyelerine yaz tatilinde "Bir Masal Bir Eğlence" programı düzenledi.

Engelli öğrenciler aşçılarla birlikte kokteyl hazırladı, System.String[]
Çankırı Engelliler Koordinasyon Merkezi üyelerine yaz tatilinde "Bir Masal Bir Eğlence" programı düzenledi.

Özel eğitim öğrencilerinden oluşan bir grup öğrenci Çankırı Profesyonel Aşçılar Derneği ile birlikte Çivitcioğlu Medresesi'nde düzenledikleri etkinlikte hem kokteyl hazırlamayı hem de sunum yapmayı öğrendiler.

Öğrenciler profesyonel aşçılarla birlikte hazırladıkları kokteylleri misafirlerine ikram etti. Çeşitli etkinliklerle sona eren programda aileler ve öğrenciler destekte bulunan herkese teşekkür etti. - ÇANKIRI
Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:22 Kaynak: İHA
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