Engelli Öğrenciler Bowling Turnuvasında

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören öğrenciler, bowling turnuvasında bir araya geldi.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören öğrenciler, bowling turnuvasında bir araya geldi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlıyor. Bu kapsamda düzenlenen Bowling Turnuvasında engelli bireyler eğlenceli dakikalar yaşadı. Bir AVM'de düzenlenen bowling turnuvasına 86 öğrenci katıldı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen Bowling turnuvasında renkli görüntüler yaşandı. - KOCAELİ

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