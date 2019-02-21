Son Dakika Haberleri: Engelli Öğrenciler Dizi Setini Gezdi

Engelli Öğrenciler Dizi Setini Gezdi

29 dakika önce

Kocaeli'deki Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, "Payitaht Abdülhamid" dizisinin setini ziyaret etti.

Engelli Öğrenciler Dizi Setini Gezdi, System.String[]
Kocaeli'deki Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, "Payitaht Abdülhamid" dizisinin setini ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş arasındaki engellilere hizmet veren merkezdeki 80 öğrenci, eğitmen ve idarecileriyle çekimleri Seka Film Platosu'nda yapılan "Payitaht Abdülhamid" dizisinin setini gezdi.

Set alanına kurulu Osmanlı dönemini yansıtan semtleri ve saray bahçesini gezen öğrenciler, bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Öğrenciler, bir araya geldikleri dizi oyuncularına yanlarında getirdikleri "Abdülhamid" temalı pastayı hediye etti.

Dizide "Edward Jorris" karakterini canlandıran Serdar Deniz ve "Lars" karakterini canlandıran Selçuk Kılıç, seti ziyaret eden öğrencilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Öğrenciler, film platosundan ayrılırken kendilerini ağırlayan set ekibine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:23 Kaynak: AA

Cemil Meriç, Kocaeli, Güncel
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