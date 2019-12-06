Son Dakika Haberleri: Engelli öğrenciler Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
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Engelli öğrenciler Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

6 saat önce

Şarkışla ilçesinde Atatürk İlkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri, ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Engelli öğrenciler Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti, System.String[]

Şarkışla ilçesinde Atatürk İlkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri, ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Hasan Uludağ'ı makamında ziyaret eden öğrenciler, emniyet binasını gezdikten sonra, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince, emniyet binasının bahçesinde bulunan lokalde öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Okulu Müdürü Mustafa Karataş, "Emniyet Müdürlüğümüz sağ olsun, bizleri en iyi şekilde ağırladı. Emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Şarkışla, Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:14 Kaynak: AA
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