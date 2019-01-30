Engelli Öğrenciler File Örme Kursuna Katılıyor

Çankırı'da engelli öğrenciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ücretli poşet uygulamasına file örerek destek veriyor.

Çankırı'da engelli öğrenciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ücretli poşet uygulamasına file örerek destek veriyor.



Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ile İŞKUR tarafından başlatılan eğitim kursuna katılan 13 engelli öğrenci, üç ay boyunca alacakları eğitimin ardından yapacakları filelerle hem Türkiye'nin geleceğine hem de fileleri satarak aile bütçelerine katkı sağlayacak.



Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi sorumlusu Asiye Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan uygulamayla bez torba ve filelerin tekrar insanların hayatına döndüğünü hatırlattı.



Sıfır atık projesine destek vermek amacıyla kurs açtıklarını belirten Ceylan, "Engelli öğrencilere farklı alanlarda eğitimler veriyoruz. Bu kapsamda açılan file örme kursuna da merkezimizde bulunan 35 öğrenciden 13'ü katılıyor." dedi.



Kurs eğitmeni Nilüfer Baştürk ile öğrencilerin file ördüklerini dile getiren Ceylan, kursa katılan engelli öğrencilerin ailelerine de eğitim verildiğini kaydetti.

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