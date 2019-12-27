Engelli öğrenciler harçlıklarıyla engelli arkadaşlarını hayaline kavuşturdular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli öğrenciler harçlıklarıyla engelli arkadaşlarını hayaline kavuşturdular - Son Dakika

Engelli öğrenciler harçlıklarıyla engelli arkadaşlarını hayaline kavuşturdular

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, özel eğitim uygulama okulunda okuyan engelli öğrenciler, harçlıklarından artırdıkları parayla başka bir okulda okuyan engelli bir çocuğa hayal ettiği bisikleti hediye ettiler.

Engelli öğrenciler harçlıklarıyla engelli arkadaşlarını hayaline kavuşturdular, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, özel eğitim uygulama okulunda okuyan engelli öğrenciler, harçlıklarından artırdıkları parayla başka bir okulda okuyan engelli bir çocuğa hayal ettiği bisikleti hediye ettiler.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görevli Bülent Can, yeğeninin okuduğu okulda okuyan işitme engelli Gökhan Bozan'a hayal ettiği bisikletin alınması için para toplandığını öğrendi.

Can'ın çalıştığı okuldaki öğrenci ve öğretmenlere durumu anlatması üzerine öğrenciler, kendi harçlıklarını biriktirerek engelli arkadaşlarının hayaline kavuşmasını istedi. Velilerin de desteğiyle alınan bisiklet, Gökhan Bozan'a hediye edildi.

Yeğeninin okuluna gittiğinde kulak misafiri olduğu konuyu kendi çalıştığı okulda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Bülent Can, "Özel oluşturulan sınıftaki yeğenimin durumunu öğrenmek için geldiğim okulda, engelli iki öğrencinin idarecilerden bisiklet isteğini tesadüfen duydum. Bunu görev yaptığım okuldaki öğrencilerle paylaştım. Çocuklar da bisiklet alınması için biriktirdikleri harçlıklarını okul idaresine getirdiler. Biz de bisiklet alarak Cengiz Topel İlkokulu'nda okuyan işitme engelli Gökhan'a hediye ettik." diye konuştu.

Gökhan'ın öğretmeni Seda Kırköse de herkesin engelli adayı olduğunu diye getirerek "Engelli öğrencilerimize harçlıklarını biriktirerek işitme engelli öğrencimiz Gökhan Bozan için aldıkları bisiklet için çok teşekkür ederiz. Herkes unutmasın ki hepimiz birer engelli adayıyız. Biraz hoşgörü herkese iyi gelebilir. Okul müdürümüze, öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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