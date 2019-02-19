Engelli Öğrenciler Hem Öğreniyor Hem de Eğleniyor

Adıyaman Gazi İmam Hatip Ortaokulunda bulunan işitme, görme ve bedensel engelli öğrenciler, hem ders öğreniyorlar hem de doyasıya eğleniyorlar.

Adıyaman Gazi İmam Hatip Ortaokulunda bulunan işitme, görme ve bedensel engelli öğrenciler, hem ders öğreniyorlar hem de doyasıya eğleniyorlar.



Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adıyaman Gazi İmam Hatip Ortaokulunda engelli öğrencilere yönelik açılan 4 sınıfta toplam 23 işitme, görme ve bedensel engelli öğrenci yer alıyor.



İlk kayıt zamanlarında okula gelmek istemeyen 23 öğrenci, okulda yaptıkları sosyal aktiviteler ve aldıkları dersler nedeniyle bu defa okuldan evlerine gitmek istemiyor. Okulda geçirdikleri keyifli zamanlardan dolayı öğrenciler daima okulda kalmak istiyor. 23 Öğrenci ile bire bir ilgilenen okul öğretmenleri engelli öğrencilere ders vermenin ve onlarla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladılar.



Okula öğrenci servisleri ile gelen ve daha sonra yine servislerle evlerine giden engelli öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Türkiye Cumhuriyeti Devletine, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e, Okul Müdürü Bedir Kızıl'a ve öğretmenlerine teşekkür ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN

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