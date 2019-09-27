Engelli öğrenciler MEB'in kültür gezileriyle Türkiye'yi tanıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen "kültür gezileri" ile farklı engel gruplarından çocuklar, ebeveynleri ile Türkiye'nin tarihi zenginliklerini tanıma fırsatı buldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler ile ailelerinin Türkiye'nin tarihi dokusunu tanımaları, sosyalleşerek toplumla bütünleşmeleri için MEB'in düzenlediği "kültür gezileri" devam ediyor.

Bakanlığın verilerine göre, gezilerden bugüne kadar çeşitli engel durumları bulunan öğrenciler, velileri ve öğretmenler yararlandı. Turkcell iş birliğinde 2016'dan bu yana yürütülen kültür gezilerinden toplamda 3500 kişi faydalandı ve bu gezilerde çocuklara profesyonel tur rehberleri ve Türk işaret dili tercümanları eşlik etti.

Sonbahar gezileri Çanakkale ile başladı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda nisanda Nevşehir, Konya ve Bursa'ya düzenlenen kültür gezilerine, sonbahar döneminde de Çanakkale ile devam edildi.

Özel eğitim okullarından toplam 200 öğrenci, veli ve öğretmen 21 Eylül'deki gezide, Conkbayırı, 57'nci Alay, Abide ve Şehitlik'i ziyaret etme mutluluğunu yaşadı.

MEB'in sonbahar dönemi kültür gezilerine Amasya, Çorum, Isparta ve Burdur'da yaşayan öğretmen, öğrenci ve velilerin Samsun ve Antalya'ya yapacakları seyahatlerle devam edilecek.