Son Dakika Haberleri: Engelli öğrenciler mozaik sergisi açtı
Son Dakika Kültür Sanat Engelli öğrenciler mozaik sergisi açtı

Engelli öğrenciler mozaik sergisi açtı

30 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bedensel, zihinsel engelli ve otizmli öğrencilerin eserlerden oluşan mozaik sergisi açıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bedensel, zihinsel engelli ve otizmli öğrencilerin eserlerden oluşan mozaik sergisi açıldı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfının mozak atölyesinde yapılan 200'ün üzerinde eserle Bodrum Ticaret Odası Sergi Salonu'nda açılan sergi, yoğun ilgi gördü.

Vakfın Başkanı İbrahim Akkaya, açılışta yaptığı konuşmada, eserlerin çoğunun alıcı bulduğunu söyledi.

Satın alınan eserlerin bir kısmının sergi sonunda sahiplerine teslim edileceğini belirten Akkaya, "Vakıfta eğitim gören farklı yaşlardaki engelli bireylerin el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan atölyelerden biri olan mozaik atölyesinde 6 aydır özenle üretilen eserler sergileniyor. Profesyonellere taş çıkartır derecede başarılı sanat eserleri sergilendi. Çok başarılı bir sergi oldu. Çocuklarımızla bir iş başarmak, hayatın bir yerine tutunmak için bu atölyeyi kurduk." dedi.

Öğrencilerden Emire Acar da çeşitli temalarda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Kendisinin balık ve kuş yaptığını ifade eden Acar, "Çalışmalarımız çok zevkli geçiyor, mutlu oluyorum." diye konuştu.

Sergi, 25 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Engelli öğrenciler mozaik sergisi açtı

Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:43 Kaynak: AA
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