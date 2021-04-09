Engelli öğrenciler, şampiyon ralli pilotlarıyla buluştu - Son Dakika

Engelli öğrenciler, şampiyon ralli pilotlarıyla buluştu

09.04.2021 15:13
Engelli öğrenciler, şampiyon ralli pilotlarıyla buluştu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 27 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenecek olan ralli heyecanı öncesi engelli öğrencilerle buluşan ralliciler, öğrencilere "trafikte güvenlik" eğitimi verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 27 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenecek olan ralli heyecanı öncesi engelli öğrencilerle buluşan ralliciler, öğrencilere "trafikte güvenlik" eğitimi verdi. İlk kez ralli yarış arabası gören engelli öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle Cumartesi, Pazar günü düzenlenecek ralli yarış öncesi Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na giden Türkiye Otomobil Federasyonu Kadınlar Komisyonu Başkanı Beyza Avcıoğlu ve şampiyon pilotlar engelli öğrencilerle buluştu. "Trafikte güvenlik" eğitimi veren Beyza Avcıoğlu ve şampiyon pilotlar öğrencilere kartondan yapılmış olan pilot şapkaları hediye etti. Slayt gösterisi ile trafik eğitiminin ardından ralli otomobilinin yanına giden öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Arabanın içini ve dışını inceleyen öğrenciler bol bol fotoğraf çektirdi.

Eğitimin ardından engelli öğrenciler tarafından yapılan seramik eserler katılımcılara Vakıf Başkanı İbrahim Akkaya tarafından takdim edildi.

Engelliler için yarış mümkün

Engelli insanlar için de otomobil yaptırdıklarını ve yarışların mümkün olduğunu ifade eden Türkiye Otomobil Federasyonu Kadınlar Komisyonu Başkanı Beyza Avcıoğlu, "Trafikte güvenlik, hayatta güvenlik diyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan hayatın önemli bir unsuru olan trafikte ne kadar güvenli olabiliriz öğretmek. Bu vesileyle de tehlikeli olarak adlandırılan sporumuzu da güvenlik tedbirleri alınarak, dünyada yapılan sporların içerisinde katiyen en tehlikelisi olmadığını çocuklarımıza anlatmak istedik. Engelli aracımız var, engellilere de ralli eğitimi veriyoruz. Sadece spor olarak değil, aynı zamanda tüm branşlarında ve kademelerinde görev almalarını hep birlikte el ele vererek iş birliği yaparak engelli engelsiz ayrımı olmadan bu sporda var olmayı istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Engelli öğrenciler, şampiyon ralli pilotlarıyla buluştu
Engelli öğrenciler, şampiyon ralli pilotlarıyla buluştu
Engelli öğrenciler, şampiyon ralli pilotlarıyla buluştu
Engelli öğrenciler, şampiyon ralli pilotlarıyla buluştu
Engelli öğrenciler, şampiyon ralli pilotlarıyla buluştu
Engelli öğrenciler, şampiyon ralli pilotlarıyla buluştu
Engelli öğrenciler, şampiyon ralli pilotlarıyla buluştu
Engelli öğrenciler, şampiyon ralli pilotlarıyla buluştu

Şampiyon, Engelli, Bodrum, Ralli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelli öğrenciler, şampiyon ralli pilotlarıyla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu "Ölmek istemiyorum" diyerek video çeken fenomen Dilan Koç, gözyaşları içinde yardım istedi İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici         
15:30
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı? Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı?         
15:09
22,7 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak 22,7 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak         
14:59
Düşen gösteri uçağında şehit olan pilotla ilgili yürek yakan gerçek! Kaza günü annesinin kendisini izlemeye gelmesini istememiş Düşen gösteri uçağında şehit olan pilotla ilgili yürek yakan gerçek! Kaza günü annesinin kendisini izlemeye gelmesini istememiş         
14:36
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti         
14:05
Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp         
13:03
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
Film gibi olay! Film gibi olay! "3 saniyen var kasaya boşalt" deyip ateş açan soyguncu tek kuruş alamadan kaçtı         
11:13
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı         
10:51
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti         
10:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 15:45:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli öğrenciler, şampiyon ralli pilotlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei