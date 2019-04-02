Engelli Öğrenciler "Tarihe Pedal" Çeviriyor - Kırklareli

Kırklareli'nde hayata geçirilen proje kapsamında önce bisiklet sürmeyi öğrenen zihinsel engelliler, şimdi ise tarihi mekanlarıyla ön plana çıkan kentlerde pedal çeviriyor.

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde hayata geçirilen proje kapsamında önce bisiklet sürmeyi öğrenen zihinsel engelliler, şimdi ise tarihi mekanlarıyla ön plana çıkan kentlerde pedal çeviriyor.



Zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi ile Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde geçen yıl "Mavi Pedallar Özgür Bisiklet Projesi" hayata geçirildi.



Proje kapsamında 100 öğrenciye, 100 bisiklet temin edilip eğitimlere başlandı. Geçen yıl başlanan projenin ilk ayağında okulda oluşturulan parkurlarla öğrenciler, bisiklet kullanmayı öğrendi.



Özel öğrenciler kendi başlarına bisiklete binmeyi öğrendikten sonra tarihi kentlere gezi organizasyonları düzenlendi. Tarihi kentlere giden öğrenciler, bisikletle 7 bölgeyi sırayla gezmeye devam ediyor.



Öğrencilere kazanımı büyük

Okul Müdürü Şahin Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başladıkları proje kapsamında 100 zihinsel engelli öğrenciye bisiklet sürmeyi öğrettiklerini söyledi.

Bu öğrencilerin Kırklareli ve Edirne'de, tarihi alanlarda bisiklet sürdüğünü anlatan Değer, "Proje sonunda gördük ki öğrencilerimiz, arkadaş edinmekte daha rahat davranmaya başladılar, okul içerisindeki davranışları daha özgür hale geldi, derslerinde gözle görülür bir başarı kaydedildi. Grup bilinci kazandılar her şeyden önce, bir arada bir şeyler yapabilme becerisini kazandılar." dedi.

Projenin kazanımlarının yüksek olması dolayısıyla bu yıl da devam etmesine karar verdiklerini ifade eden Değer, şunları söyledi:

"Projemizde 7 bölgeden 7 kent belirledik. Bu illere giden öğrencilerimiz buralarda bisiklet sürdü, o kentin tarihini öğrendi, öğrencilerimiz gittiğimiz yerlerde otellerde kendi başlarına kalabilme becerisi kazandı, sosyal yaşama daha hızlı adapte oldular. Toplum üzerinde çok büyük bir farkındalık oluşturduk çünkü gittiğimiz birçok yerde insanlar merakla bize 'kim geldi', ' hangi grup bu', 'ne yapıyorlar' gibi sorular yöneltmeye başladılar, bu da okulun işleyişine çok büyük katkı sağladı."



Bir sonraki rota Çanakkale



Bu yıl ilk ziyaretlerini İzmir'e gerçekleştirdiklerini anlatan Değer, "Kordon'da yaklaşık 15 kilometrelik bir parkurda 7 öğrenci, 7 öğretmenimizle pedal çevirdik. İzmir'in tarihi kültürel yerlerini gezdik. Bir sonraki rotamız Çanakkale olacak. Öğrencilerimizle tarihi ve kültürü zenginlikleri ön planda olan illerimize giderek orada pedal çeviriyoruz. Gittiğimiz illerin tarihi yerlerini geziyoruz." diye konuştu.



Öğrenciler ise bisiklet sürmekten büyük keyif aldıklarını, gittikleri şehirlerin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler edindiklerini belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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