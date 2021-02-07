Engelli öğrenciler yaptıkları masa ve sıralarla okulların çehresini değiştiriyor - Son Dakika

Engelli öğrenciler yaptıkları masa ve sıralarla okulların çehresini değiştiriyor

07.02.2021 11:03
Engelli öğrenciler yaptıkları masa ve sıralarla okulların çehresini değiştiriyor, System.String[]

Turgut Özal Özel Eğitim Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde okuyan engelli öğrenciler, yaptıkları sıra ve masalarla kent genelindeki okulların ihtiyacını karşılıyor.

Turgut Özal Özel Eğitim Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde okuyan engelli öğrenciler, yaptıkları sıra ve masalarla kent genelindeki okulların ihtiyacını karşılıyor.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Hanbay, AA muhabirine, kentteki özel eğitim okullarının fiziki standartlarını yükseltmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Standartları yükseltilen merkezde engelli öğrencilerin öğrendiklerini uygulama imkanı bulduğunu anlatan Hanbay, "Özel bireylere üretim yaptırıyoruz. Dün itibarıyla bu çocuklarımızın ürettiği masa, sıra ve dolaplar okullara dağıtılmaya başlandı. Bu durumdan çok mutluyuz." dedi.

Hanbay, engelli bireylerin çok iyi şartlarda eğitim almasını istediklerini dile getirerek, "Hak ettiklerini vermek istiyoruz. Bu nedenle bu işleri yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu okuldan mezun olanlar kolayca iş bulabiliyor"

Okulda öğrencilerin kendi evlerindeymiş gibi eğitim aldığını aktaran Hanbay, bu durumun hem kendilerini hem de öğrencilerin ailelerini mutlu ettiğini kaydetti.

Hanbay, okulun döner sermaye kapsamında eğitim verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Öğrencilere de maddi anlamda destek veriliyor. Son bir yılda 1 milyon lira kazanç elde ettiler. Bu okullar için çalışmalarımız devam ediyor. Bir sonraki hedefimiz tüm okullara bu öğrencilerimizin ürettiği eşyaları yerleştirmek. Yıllarca toplumun dışında kalan ve fırsat bekleyen öğrencilerimizi sosyalleştirdik. Mesleki becerilerini geliştirdik. Onlara bir altın bilezik verdik. Bu okuldan mezun olanlar kolayca iş bulabiliyor. Bakanlığımızın amacı da mesleki anlamda öğrencileri geliştirmek, biz de bunu başarmaya çalışıyoruz."

"Arkadaşlarımız daha çok çalışsın diye üretiyoruz"

Okulun 12. sınıf öğrencisi Mücahit Balcan, daha önce metal bölümünde aldığı eğitimle kaynak yapmayı, demir kesmeyi öğrendiğini, mobilya eğitimiyle birlikte de masa, sıra üretmeye başladığını anlattı.

Balcan, "Arkadaşlarımız 'bizlere sıra ve masa yapıldı' diye seviniyor ve bize teşekkür ediyorlar." dedi.

Öğrenci Sefa Magol da öğretmenlerinden öğrendikleri sayesinde masa, sıra ve dolap ürettiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğretmenlerinin kendilerine sürekli destek olduğunu dile getiren Magol, "Okulumuzu çok seviyoruz. Hocalarımız bize iyi davranıyor, onları çok seviyorum. 9. sınıfta burada eğitime başladım. Mobilya üretiyoruz, kuş yuvaları yapıyoruz. Hocalar bizden ne talep ediyorsa onları yapıyoruz ve başka okullardaki arkadaşlarımıza teslim ediyoruz." diye konuştu.

Mesleki Eğitim, Turgut Özal, Malatya, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli öğrenciler yaptıkları masa ve sıralarla okulların çehresini değiştiriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek Denize düşen kadın için hiç düşünmeden buz gibi suya daldı "Mezarlıkta ağlayan bebek var" ihbarı ekipleri harekete geçirdi Kızının agresif hareketlerinden şüphelenen anne, oyuncağın içine koyduğu ses kayıt cihazıyla kreşteki şiddeti ortaya çıkardı Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp "Dünyanın sonu mu geldi?" diye sordu 'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu
Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı         
10:47
Ahmet Çakar'dan Ozan Tufan'ın iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum: Belki de kafa biraz büyük Ahmet Çakar'dan Ozan Tufan'ın iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum: Belki de kafa biraz büyük         
10:27
Trakya'da kırmızı alarm! Ergene Nehri'ndeki zehirler toprağa ve yer altı sularına karıştı Trakya'da kırmızı alarm! Ergene Nehri'ndeki zehirler toprağa ve yer altı sularına karıştı         
09:55
İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı         
09:20
Türkiye'nin 2.6 yıl sonra nüfusunun yüzde 75'ini aşılayarak sürü bağışıklığı kazanması öngörülüyor Türkiye'nin 2.6 yıl sonra nüfusunun yüzde 75'ini aşılayarak sürü bağışıklığı kazanması öngörülüyor         
09:11
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santraforu Galatasaray almış, Mostafa Mohamed maçın kahramanı oldu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santraforu Galatasaray almış, Mostafa Mohamed maçın kahramanı oldu         
07:49
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
00:07
Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı         
21:48
Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı         
16:46
Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı         
15:19
Sokak ortasında eşinin yanında tacize uğrayan kadın: Bir el kalçamı sıktı Sokak ortasında eşinin yanında tacize uğrayan kadın: Bir el kalçamı sıktı         
14:53
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı         
12:49
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 11:18:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli öğrenciler yaptıkları masa ve sıralarla okulların çehresini değiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei