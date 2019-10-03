Son Dakika Haberleri: Engelli öğrenciler yaya önceliğine dikkat çekti
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Engelli öğrenciler yaya önceliğine dikkat çekti

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' adı altında etkinlik gerçekleştirildi.

Engelli öğrenciler yaya önceliğine dikkat çekti, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' adı altında etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte engelli öğrenciler, ellerinde taşıdıkları dövizlerle yaya geçitlerinden Emet Kaymakamı ve protokol ile birlikte geçiş yaptı.


Ashaboğlu Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, İlçe Jandarma ekipleri, kamu, kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve engelli öğrenciler katıldı.


Protokol üyeleri ile öğrenciler, görevli polis ve jandarma ekipleri gözetiminde ellerinde taşıdıkları 'Öncelik yayanın, öncelik hayatın', 'Yaya geçidi güvenliğin belgesi', 'Yaya geçidini önemse' yazılı dövizlerle trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yaya geçitlerinden geçiş yaptı.


Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve engelli öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan el broşürlerini sürücü ve yayalara dağıttı. - KÜTAHYA

İçişleri Bakanlığı, Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:36 Kaynak: İHA
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