Engelli Öğrencilere Avrupa'da "Bilişim" Eğitimi

Türkiye'de engelli öğrenciler için tasarlanan ilk meslek lisesi MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen projeyle öğrenciler, Avrupa'da bilişim eğitimi alma imkanı yakalıyor.

BURCU ÇALIK - Türkiye'de engelli öğrenciler için tasarlanan ilk meslek lisesi MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen projeyle öğrenciler, Avrupa'da bilişim eğitimi alma imkanı yakalıyor.



SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dilek Saran, Müdür Yardımcısı Ayşegül Yücebaş ile yurt dışında bilişim eğitimi alarak Türkiye'ye dönen serebral palsi hastası öğrenciler, projeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Okulun 2016'da SERÇEV ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokolle hayata geçirildiğini, okulun 2017-2018 eğitim öğretim yılında da faaliyete geçtiğini anlatan Okul Müdürü Dilek Saran, "Okulumuzda serebral palsili çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı çatı altında mesleki eğitim almaları ve okulu bitirdikten sonra da istihdama katılarak hayatlarına devam etmeleri asıl amacımız. Yani okulumuzda tersine kaynaştırma uygulanıyor." bilgisini paylaştı.



Saran, engelli çocukların genellikle liseden sonra evlerine kapandığına dikkati çekerek, amaçlarının bu durumdaki çocukların meslek liselerinde mesleki eğitim almaları olduğunu söyledi.



Bunun için en önemli konunun bu tip mesleki okulların sayısının çoğalması olduğuna değinen Saran, bu tarz okulların sayısının ülke genelinde çoğalması olduğuna işaret etti.



Saran, okul için de bir ilk olan projeye ilişkin, "ERASMUS Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA102) kapsamında bilişim alanında bir proje hazırladık. İsmi Arduino Programlama. Çocuklarımız iki hareketlilik yapacaklar. Birini Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirdiler. Orada 14 günlük staj eğitimi aldılar. Şimdi ikincisi de nisan ayında Almanya'da olacak." şeklinde konuştu.



"Staj hareketliliği çocuklarımız için gerçekten çok önemli ve anlamlı. Her biri yurt dışında Arduino programlama ile ilgili inanılmaz güzel bilgiler edindiler." diyen Saran, öğrencilerin yurt dışından dönüşlerinde tecrübelerini okuldaki laboratuvara da yansıttığını anlattı.



"Arduino eğitimi sayesinde zorlanmadan hayatlarına devam edebilecekler"



Romanya'ya dört serebral palsili kaynaştırma öğrencisi, velileri ve okuldan eğitimciler olmak üzere toplam 10 kişinin gittiğini söyleyen Saran, öğrencilerin gitmeden önce Nokia tarafından Arduino programlama konusunda eğitime alındığını kaydetti.



Almanya'ya da aynı sayıda başka öğrencilerin gideceğini bildiren Saran, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Arduino programlama, akıllı ev aletleri ile ilgili bir programlama. Burada serebral palsili öğrencilerimiz için bunun farklı bir önemi var çünkü çocuklarımız birden fazla yetersizliğe sahip, fiziki engelleri var, görme ve işitmede sıkıntıları var. Çocuklarımız Arduino eğitimi sayesinde zorlanmadan hayatlarına devam edebilecekler, bununla ilgili bir programla. Onların yurt dışında farklı yerler görmesi hem eğitimleri hem de hayata bakışları açısından da çok önemli oldu.



Kendileri de çok mutlular, onların başarılarından dolayı bizler de çok mutluyuz."



Okul Müdürü Saran, bunun okul tarafından uygulanan ilk proje olduğunun altını çizdi.



"Çocukların istihdamlarına büyük katkı sağlayacak"



Öğrencilere Romanya'daki eğitimlerinde eşlik eden SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ayşegül Yücebaş da Bükreş'te dezavantajlı bireyleri meslek edindirmeyi amaçlayan okula ziyarette bulunduklarını, ayrıca çocukların 15 farklı ülkede bilişim teknolojileri alanında eğitim veren akademide eğitime alındıklarını anlattı.



Çocukların yurt dışında Türkiye ve okullarını en iyi şekilde temsil ettiklerini belirten Yücebaş, "Akıllı ev sistemleri üzerine olan Arduino programlama, çocukların dezavantajlı durumlarını avantaja çevirebilecek bir yazılımla ilgili. Hayatı kolaylaştıran güzellikleri teknolojiyle buluşturuyor. Çocuklarımız bununla ilgili eğitim aldı, akıllı ev aletlerinin bilişim alanında programlanmasıyla ilgiliydi." ifadelerini kullandı.



Yücebaş, "Hep birlikte çok büyük bir heyecan yaşadık. İlk projemizdi, çok olumlu dönüşler aldık. Romanya'da da çok güzel karşılandık, inanılmaz dostluklar edindik. Güzel anılarla döndük." dedi.



Bu tip eğitimlerin çocuklar açısından önemine dikkati çeken Yücebaş, "Çocukların istihdamlarına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ufuklarını, vizyonlarını açtılar. Hedefimiz çocuklarımıza bir kapı açmak. Böylelikle yurt dışında da çalışabileceklerini, iş imkanlarının olduğunu, kişinin donanımı, yabancı dil bilgisi, bilişim teknolojileri alanındaki yeterlilikleriyle sonsuz kapıların kendilerine açılacağını fark ettiklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Serebral palsili öğrenciler yurt dışı deneyimlerini anlattı



Romanya'da bilişim eğitimi alan lisenin serebral palsili öğrencilerinden 17 yaşındaki İrem Yılmaz, "Farklı insanlar, kültürler tanıdım. Bu, benim için çok iyi oldu. İnanılmaz bir yerdi, en sevdiğim öğretmenlerim yanımdaydı. Çok güzel geçti." diye konuştu.



Öğrenci Yağmur Özdemir, seyahatinin çok güzel geçtiğini ve çok önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi, Orhan Hamza Üstüner de "Alanım olan bilişimle ilgili çok iyi şeyler öğrendim, İngilizcem gelişti. Yeni insanlar, kültürler tanıdık, çok güzeldi." ifadesini kullandı.



Üstüner, derslerine çok çalışırsa ileride bilişimle ilgili yurt dışında da çalışabileceğini söyledi.



10. sınıf öğrencisi Anıl Berk Gökmen de duygularını "Seyahatimiz çok güzeldi, çok güzel şeyler öğrendik. Okulda da bununla ilgili dersler görmeye devam ediyoruz. Bizim için çok iyi olacağını düşünüyorum. Yurt dışına çıkmak, eğitim alabilmek çok güzel. Yeni arkadaşlar tanıdık, yeni İngilizce kelimeler öğrendik." dedi.



Gökmen, ileride alanında kendini geliştirerek bilişim mühendisi olmak istediğini sözlerine ekledi.

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