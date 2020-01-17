Engelli öğrencilere karne sürprizi - Son Dakika
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Engelli öğrencilere karne sürprizi

6 saat önce

Diyarbekirspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, zihinsel ve fiziksel engelli yaklaşık 500 öğrenciye hediye paketi dağıttı.

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Diyarbekirspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, zihinsel ve fiziksel engelli yaklaşık 500 öğrenciye hediye paketi dağıttı.


Elif Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile başka okullarda eğitim gören zihinsel ve fiziksel engelli olan yaklaşık 500 öğrenciye karne sürprizi yapıldı. Diyarbekirspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar tarafından hazırlanan hediye paketleri karne günü öğrencilere dağıtıldı. Veysi Avşar, böylesi güzelliklerin, yıl içinde sık sık tekrarlanarak çocukların ve ekonomik durumu elverişli olmayan ailelerin sevindirilmesinin herkesi mutlu ettiğini söyledi. Avşar, "Bazen tatlı bir söz ve bazen de bir gülümseme, çocuklarımızı çok mutlu ediyor" dedi.


Elif Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yasemin Timur da yapılan organizasyonun mutluluk verdiğini söyledi. Timur, "Okulumuzda eğitim gören çocuklarımız için tatlı bir sürpriz oldu. Karne günü olması dolayısıyla çifte mutluluk yaşadılar. Okulumuzda down sendromlu, bedensel, işitme engelli ve otizm tedavisi gören çocuklarımız var. Emin olun mutlulukları görülmeye değer. Özellikle böyle hatırlanmak hem çocuklarımızı ve hem de bizi çok duygulandırdı" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:11 Kaynak: İHA
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