Son Dakika Haberleri: Engelli Öğrencilere Mezuniyet Töreni

Engelli Öğrencilere Mezuniyet Töreni

13 saat önce

BURDUR'da Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 6 son sınıf öğrencisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

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BURDUR'da Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 6 son sınıf öğrencisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencilerinin 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında 'Engelsiz Üniversite. Hayaldi Gerçek Oldu' projesi kapsamında mezuniyet töreni etkinliği düzenlendi. Üç gün süren proje kapsamında engelli öğrenciler önce MAKÜ'ye kayıt yaptırdı. Üniversitenin birimlerini gezen engelli öğrenciler, çeşitli etkinliklere de katıldıktan sonra yapılan törende mezuniyet coşkusu yaşadı.

Üniversitenin Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden Dr. öğretim görevlisi Feride Ersoy, dekan yardımcıları, üniversite öğrencileri, engelli öğrencilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Müzik Eğitimi Bölümü öğrencilerinin dinletisinin ardından projenin yürütücüsü Dr. öğretim görevlisi Feride Ersoy, bu projenin öğrencilerden büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Öğrenci velilerinden Sena İnci, "Çocuklarımız ve biz çok mutluyuz. Bunu geleneksel hale getirerek son sınıftaki öğrencilerimize her yıl mezuniyet töreni yapılmasını istirham ediyoruz" dedi.

Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Emine Akkeyik, "Benim öğrencilerim için üniversite kelimesinin telaffuzu bile imkansızken bu hayal gerçek oldu. Yüzlerindeki tebessümü ve heyecanlarını anlatmayı isterdim size ama sanırım bu konuda ben bile zayıf kalacağım. Çocuklarımın yüreğine dokunan MAKÜ Sosyal Bilimler Anabilim Dalı öğrencilerimize, akademik kadromuza ve bu projede desteklerini esirgemeyen dekanımıza ve rektörümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz da "Sosyal sistemin çok önemli bir konusuna el atmalarından dolayı öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin halk oyunları ve işaret dili korosunun gösterisinin ardından engelli öğrencilere mezuniyet belgeleri Rektör Korkmaz ve akademisyenler tarafından verildi.
Daha sonra geri sayım yapan engelli öğrenciler keplerini havaya fırlattı. Öğrencilerden Enes İnci ile Durmuş Çolak çok mutlu olduklarını belirterek herkese teşekkür etti. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:50 Kaynak: DHA

Burdur, Güncel
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