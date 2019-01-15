Son Dakika Haberleri: Engelli Öğrencileri Taşıyan Minibüs Kanala Düştü: 5 Yaralı

Engelli Öğrencileri Taşıyan Minibüs Kanala Düştü: 5 Yaralı

37 dakika önce

Ankara'nın Akyurt ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak kanala düştü.

Engelli Öğrencileri Taşıyan Minibüs Kanala Düştü: 5 Yaralı, System.String[]
Ankara'nın Akyurt ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak kanala düştü. Kazada 1 öğretmen, 4 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçe merkezinde Balıkhisar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Engelli öğrencileri okula götürmek üzere yola çıkan Uğur Aktaş yönetimindeki 06 C 6462 plakalı minibüs, iddiaya göre yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp kanala düştü. Minibüste bulunan 1 öğretmen ile 4 öğrenci yaralanırken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara minibüste ilk müdahaleyi yaptı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kanala düşen minibüs

-Yaralıların çıkarılışı

-Yaralıların ambulansa sevki

-Detay

Haber-Kamera:  Hakkı TÜRKDAĞ/AKYURT(Ankara), -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:19 Kaynak: DHA

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