Engelli Öğrencileri Taşıyan Minibüs Kanala Düştü: 5 Yaralı

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak kanala düştü.

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak kanala düştü. Kazada 1 öğretmen, 4 öğrenci yaralandı.



Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçe merkezinde Balıkhisar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Engelli öğrencileri okula götürmek üzere yola çıkan Uğur Aktaş yönetimindeki 06 C 6462 plakalı minibüs, iddiaya göre yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp kanala düştü. Minibüste bulunan 1 öğretmen ile 4 öğrenci yaralanırken, sürücü yara almadan kurtuldu.



Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara minibüste ilk müdahaleyi yaptı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Akyurtankara

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