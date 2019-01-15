Engelli Öğrencileri Taşıyan Minibüs Kanala Düştü: 5 Yaralı
10 dakika önce
ANKARA'nın Akyurt ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak kanala düştü.
ANKARA'nın Akyurt ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak kanala düştü. Kazada 1 öğretmen, 4 öğrenci yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçe merkezinde Balıkhisar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Engelli öğrencileri okula götürmek üzere yola çıkan Uğur Aktaş yönetimindeki 06 C 6462 plakalı minibüs, iddiaya göre yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp kanala düştü. Minibüste bulunan 1 öğretmen ile 4 öğrenci yaralanırken, sürücü yara almadan kurtuldu.
Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara minibüste ilk müdahaleyi yaptı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Akyurtankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:32 Kaynak: DHA
Hazine Arazisi Üzerine Baraka Yapıp İmar Affından Yararlanmak İsteyen 2 Öğretmen Açığa Alındı
Sobadan Kombi Yapan Emekli Öğretmen Belediye Başkan Adayı Oldu
Ekrem İmamoğlu Vaatlerini Sıraladı: Bebekli Annelere Ulaşım Ücretsiz Olacak
Son Dakika! Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma