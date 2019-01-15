Son Dakika Haberleri: Engelli Öğrencileri Taşıyan Minibüs Kanala Düştü 5 Yaralı

Engelli Öğrencileri Taşıyan Minibüs Kanala Düştü 5 Yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Akyurt ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak kanala düştü.

Engelli Öğrencileri Taşıyan Minibüs Kanala Düştü 5 Yaralı, System.String[]
Ankara'nın Akyurt ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak kanala düştü. Kazada 1 öğretmen, 4 öğrenci yaralandı.Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçe merkezinde Balıkhisar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Engelli öğrencileri okula götürmek üzere yola çıkan Uğur Aktaş yönetimindeki 06 C 6462 plakalı minibüs, iddiaya göre yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp kanala düştü. Minibüste bulunan 1 öğretmen ile 4 öğrenci yaralanırken, sürücü yara almadan kurtuldu.Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara minibüste ilk müdahaleyi yaptı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:38 Kaynak: DHA

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