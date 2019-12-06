Son Dakika Haberleri: Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

6 saat önce

ANTALYA'da engelli öğrencileri taşıyan minibüsle bir otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı, System.String[]

ANTALYA'da engelli öğrencileri taşıyan minibüsle bir otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. 4 öğrenci kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Öğrenci velilerinden Derya Bora, kaza anında çok korktuklarını söyledi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kızılarık Mahallesi 2757 Sokak'taki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Engelli öğrencileri taşıyan Mücahit Selcan'ın kullandığı 07 ADC 064 plakalı minibüs, Amir Reza Yolbiç'in kullandığı 07 MA 5950 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan öğrencilerden 4'ü hafif yaralandı. Durumun bildililmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 4 öğrenciyi tedbir amaçlı çeşitli hastanelere götürdü.Minibüste bulunan öğrenci velilerinden Derya Bora, rehabilitasyon merkezine gitmek için evden çıktıklarını belirterek, "Tam kavşağa yaklaştığımızda bir aracın bizim minibüsün önüne çıktığını gördük. Çarpışmanın ardından minibüs elektrik direğine ve çöp koyteynerlerine çarparak durabildi. Çok korktuk" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 şerit trafiğe kapatıldı
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:11:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]