Engelli öğrencilerin Çanakkale klibi tıklanma rekoru kırıyor - Son Dakika

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Engelli öğrencilerin Çanakkale klibi tıklanma rekoru kırıyor
6 saat önce
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü sebebiyle bir özel eğitim meslek okulunda okuyan engelli öğrencilerin hazırladığı video sosyal medyada büyük beğeni kazandı.
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü sebebiyle bir özel eğitim meslek okulunda okuyan engelli öğrencilerin hazırladığı video sosyal medyada büyük beğeni kazandı.
Kırklareli Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim hayatlarına devam eden engelli öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü münasebetiyle günün anlam ve önemini vurguladıkları bir video hazırladılar. Okulun sosyal medya hesabından da paylaşılan video vatandaşların büyük beğenisini kazandı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
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