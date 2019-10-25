Son Dakika Haberleri: Engelli öğrencilerin Cumhuriyet oratoryosu ayakta alkışlandı
Son Dakika Güncel Engelli öğrencilerin Cumhuriyet oratoryosu ayakta alkışlandı

Engelli öğrencilerin Cumhuriyet oratoryosu ayakta alkışlandı

25 dakika önce

Edirne'de engelli öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla oratoryo sahneledi.

Edirne'de engelli öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla oratoryo sahneledi.

Şehit Öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin, Milli Mücadele kahramanları Nene Hatun, Seyit Onbaşı, Hasan Tahsin ve Kuşçubaşı Eşref'i anlatan gösterisi duygulandırdı.

Gösteri sırasında bazı aileler gözyaşlarını tutamadı, oratoryonun sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı.

Okul müdürü Osman Dönmez, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in Türk milletine bırakılan en büyük miras ve vazgeçilmez değer olduğunu söyledi.

Yolsuz, ışıksız, ilaçsız ve yokluk içindeki zamanları aşarak Türkiye'nin iyi yerlere geldiğini aktaran Dönmez, "Öğrencilerimize tarihimizi, atalarımızı öğretiyoruz. Manisalı Mehmet Efesiyle, Erzurumlu Nene Hatunuyla, Antepli Şahini, Kastamonulu Şerife Bacısıyla Türk milleti bugünlere geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve bütünlüğü için canlarını veren şehitlerimizi saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Ayten Canalp de öğrencilerin ortaya koyduğu etkinliğin, bugüne kadar yapılan etkinliklerin en anlamlısı olduğunu belirterek, "Özel çocuklarımız bize güzel işler ortaya koyduklarını gösterdiler, hepsine teşekkür ederiz." dedi.

Engelli öğrencilerin Cumhuriyet oratoryosu ayakta alkışlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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