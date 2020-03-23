Engelli öğrencilerin uzaktan eğitimi: Derslere katılımları için her türlü önlemi aldık - Son Dakika
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Engelli öğrencilerin uzaktan eğitimi: Derslere katılımları için her türlü önlemi aldık

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçerken İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, engelli öğrencilerin uzaktan eğitimine dikkat çekti.

Engelli öğrencilerin uzaktan eğitimi: Derslere katılımları için her türlü önlemi aldık, System.String[]
Koronavirüs nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçerken İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, engelli öğrencilerin uzaktan eğitimine dikkat çekti. Örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eş zamanlı ya da eş zaman olmadan uzaktan eğitim yöntemlerini kullanacaklarını dile getiren Abdülkadir Gayretli, "Üniversite olarak, uzaktan öğretimle ilgili her türlü tedbir ve uygulamalarında, engelli öğrencilerin engel durumunu da mümkün olduğunca dikkate alıyoruz" dedi.

"ÖNCELİKLİ HEDEF: TAM KATILIM SAĞLAMAK"

Engelli öğrencilerin yükseköğrenim sürecine tam katılımını sağlamanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Gayretli, "Engelli öğrencilerin eğitime erişimlerinin ön koşulu mekansal erişilebilirlik. Engellilere akran desteği ile birlikte planladığımız sınav uyarlamalarımız mevcut. Derslere katılımları önemli. Engellilerin her konuda erişilebilirliklerini artırmak için de çalışıyoruz" diye konuştu.

"ERİŞİLEBİLİRLİĞİ UYGUN HALE GETİRMELİYİZ"

Türkiye genelinde 50 bine yakın engelli öğrenci olduğunu da hatırlatan Gayretli, "Bunlardan 5 bin kadarı örgün öğretim ile eğitim hayatına devam ediyor. Bedensel engelliler, kronik sağlık sorunu olanlar, görme ve işitme engelliler gibi birçok engelli gencimiz YKS'ye başvuruyor ve üniversiteli oluyor. Erişilebilirliği ne kadar kolay ve uygun hale getirirsek, her yıl bu sayılarda gözle görülür bir artış olması söz konusu" şeklinde konuştu.

"ENGELLLİ DESTEK TEKNİKERİ UNVANI VERİLECEK"

YÖK'ün üniversitelerde 'Engelli Destek Programı" açmayı hedeflediğini hatırlatan İGÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Şule Gayretli ise şunları söyledi: "YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Engelliler Destek Programının müjdesini geçtiğimiz aylarda vermişti. Ön lisans düzeyinde olması beklenen programdan mezun olacaklara 'Engelli Destek Teknikeri" unvanı verilecek. Özelde ve kamuda istihdam edilebilecekler"


- İstanbul
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:27 Kaynak: DHA

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