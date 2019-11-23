Engelli öğrencilerini şampiyonlukla hayata bağlıyor

Konya'da yaşayan beden eğitimi öğretmeni Muammer Tunahan, görev yaptığı okulda eğitim gören down sendromlu, otistik, zihinsel, bedensel ve işitme engelli öğrencilerini sporla hayata bağlıyor.

Tunahan, zihinsel engelli oğlu ile engelli öğrencilerini sporla hayata bağlamak için yaklaşık 13 yıl önce çalışma başlattı. Kendi imkanları ile üç farklı branşta spor kulübü kuran Tunahan, down sendromlu, otistik, zihinsel, bedensel ve işitme engelli çocuklarla yola çıktı. Tunahan, sporla çocukların kendilerini daha iyi ifade edebileceği inancıyla görev yaptığı Meram Fevzi Çakmak Ortaokulunun bahçesinde hafta sonunda öğrencileri ve velileriyle faaliyete başladı.

Meram Kozağaç Spor Kulübü, 1074 Konyaspor Kulübü ve Bozkır Gücü Spor Kulübü adı altında çalışmalarını sürdüren Tunahan öğretmen ve özel öğrencileri, elde ettikleri başarılarla kısa sürede ilgi odağı oldu.

"Öğrencilerimizden 20'si Türkiye şampiyonu oldu"

Tunahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldan kalan zamanında özel öğrencileriyle vakit geçirdiğini söyledi. Sporun insan hayatındaki önemine işaret eden Tunahan, çoğu engelli öğrencisiyle yaptıkları çalışmalarla ulusal ve uluslararası çok sayıda başarı elde ettiklerini vurguladı. Tunahan, güreş, tekvando, atletizm ve satrançta iddialı olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Konya'da ne kadar engelli öğrenci varsa hepsine ulaşmaya çalıştık. Bu öğrencilerimizden 20'si Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca 4 Avrupa, 3 dünya ve 1 de olimpiyat şampiyonu çıkardık. Antrenörümüz Halil Karaçor ile 30'un üstünde uluslararası madalya kazandık. Konya ve Türkiye'deki kazandığımız kupaları madalyaları saymıyorum. Güreş, tekvando, atletizm ve satrançta özel sporcularımızın yanında normal öğrencilerimiz ile oldukça başarılıyız. Hayat sadece engelsiz olanların üzerine kurulmuş değildir. Engelli vatandaşlarımız da hayata ortaktır. Sporcularımız mindere, ringe ve müsabakalara çıktıklarında herkes tanır."

"Engelli öğrencilerin forma giydikten sonraki mutlulukları inanılmaz"

Engelli öğrencileri kendi imkanlarıyla sevindirmeye çalıştığını anlatan Tunahan, şunları kaydetti:

"Çevremdekilerin desteği ile forma yaptırıp özel öğrencilerime dağıtıyorum. Forma giymek engelli çocuklarımızın da hakkı. Onların forma giydikten sonraki mutlulukları inanılmaz. Bütün yorgunluğumu alıyor. Kulübe gelen çoğu engelli sporcularımız, okula gitmiyorlardı. Onları okullara yazdırdık, derslerini de takip ettik. Şu anda beden eğitimi ve spor meslek yüksek okulunda öğrenim gören 30'a yakın işitme engelli milli sporcumuz var. Engellileri hayata kazandırmak onların da kendilerini kanıtlamalarını katkı sağlamak için bu işe soyunduk. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da başarılı olmaya gideceğiz."