Engelli öğrencinin akülü tekerlekli sandalye sevinci

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan bedensel engelli Abdulkadir Göktürk'e Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklama göre, Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan engelli Abdülkadir Göktürk'ün (12) annesinin sırtında okula gittiğini öğrenen belediye yetkilileri, Göktürk'ün akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Belediye ekipleri Göktürk ailesinin evine giderek sınıfını takdir belgesi alarak tamamlayan Göktürk'e akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Aile bireyleri ile görüşerek diğer sıkıntılarını da dinleyen belediye ekipleri, imkanlar dahilinde aileye destek verecekleri bildirildi.

Akülü sandalyesine binerek deneme sürüşü yapan Abdülkadir Göktürk de desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

Oğluna sarılarak duygu dolu anlar yaşayan anne Ayşe Göktürk ise oğlunun yeni eğitim öğretim döneminde okuluna daha rahat gidebileceğini ve yaklaşımlarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.