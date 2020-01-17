Engelli öğrencinin evde karne heyecanı - Son Dakika

Sakarya'da yaşayan engelli Furkan Can (14), karnesini evinde Vali Ahmet Hamdi Nayir'in elinden aldı.

Erenler ilçesi Sarıcalar İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılan Vali Nayir, daha sonra aynı mahallede yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle 3 yıldır evde eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Furkan Can'ı ziyaret etti.

Can'a karnesini takdim eden Vali Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Can gibi eğitim alan 76 öğrencinin olduğu bilgisini paylaştı.

Can'ın derslerinde başarılı olduğunu ve takdir belgesi aldığını belirten Vali Nayir, "Maşallah hem notları çok iyi hem de bir takdir belgesi almış. İnşallah eğitimine devam edecek, kendi evinde devam edecek. Bizler başarılarının devamlı olmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

Can'a eğitim veren öğretmenlere çiçek vererek teşekkür eden Vali Nayir, Can'a hikaye kitapları ve bazı hediyeler de verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Can, öğretmenlerini ve derslerini çok sevdiğini, ileride asker olmak istediğini söyledi.

Furkan'ın annesi Nuriye Can da oğlunun başarılarıyla çok mutlu olduğunu ifade ederek, öğretmenlerinin Furkan'la çok ilgilendiğini bildirdi.

Öğretmenlerin, Furkan'ın daha iyi gelişmesi için ellerinden geleni yaptığını aktaran anne Can, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Umuyoruz ki Furkan daha iyi yerlere gelir"

Erenler Mehmet Gölhan Ortaokulu İngilizce öğretmeni Aslı Özdemir ise Furkan'a İngilizce ve Türkçe derslerini verdiğini belirterek, eğitimlerin çok iyi gittiğini kaydetti.

Furkan'ın karnesinin çok iyi olduğunu vurgulayan Özdemir, "Furkan da biz de mutluyuz. Ailemiz Furkan'ın daha iyi olması için her türlü desteği sağlıyorlar. Umuyoruz ki Furkan daha iyi yerlere gelir." dedi.

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayşe Burcu Eyüpoğlu da Furkan'a 3 yıldır eğitim verdiklerini anımsatarak, "Güzel zamanlar geçiriyoruz. Furkan da mutlu, güzel bir eğitim dönemi geçirdik. İkinci dönem daha da başarılı olmasını istiyoruz." diye konuştu.