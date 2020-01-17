Engelli öğrencinin evde karne heyecanı - Son Dakika

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Yaklaşık 310 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığı Van'da, Edremit ilçesindeki Andaç İlkokulu ve Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Sınıfları gezen Bilmez, öğrencilerle sohbet ederek, tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

Hakkari

Hakkari'de yaklaşık 70 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, 334 okulda 70 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.

Bu yılki eğitim maratonunun birinci döneminin tamamlandığını belirten Gür, "Bizler için güzel bir dönemdi. Özellikle Sayın Valimizin himayelerinde başlattığımız 'Hakkari'de Eğitim Seferberliği' projesi, ilimizde çok ciddi şekilde heyecan yarattı." dedi.

Bilal Gür, beraberinde İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Süreyya Doğan ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Harun Tutak ile öğrencilere karnelerini dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere ikramda bulundu.

Bitlis

Bitlis'te 87 bin 831 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Muştakbaba İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Oktay Çağatay, öğrencilerle sohbet etti ve tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Çağatay, ardından ayağından ameliyat olan ve evde eğitim gören 5'inci sınıf öğrencisi Arda Güler'i evinde ziyaret ederek, karnesini verdi.

Güler'in tedavisinin devam ettiğini belirten Vali Çağatay, "Arda'nın küçük bir rahatsızlığı var. Tedavisi biraz daha devam edecek. Tedavisinin ardından arkadaşlarıyla koşacak, oynayacak. İnşallah bir sonraki karnesini okulda veririz. Sadece Arda için 6 öğretmenimiz hemen her gün ailenin müsait olduğu saatte eve gelerek bizzat yerinde eğitim veriyor. İl genelinde 74 öğrencimiz evde eğitim görüyor. Sadece Bitlis'te 74 öğrenci olduğunu düşünürsek, Milli Eğitim Bakanlığının bu başarısını takdir etmemek mümkün değil." dedi.

Muş

Muş'taki Merkez Ertuğrul Gazi İlkokulunda yarıyıl karne dağıtım programı düzenlendi.

Törende Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi, İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin sınıfları gezerek, yakından ilgilendikleri öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Yardımcısı Çifçi, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek, sağlıklı ve huzur dolu bir yarıyıl tatili geçirmeleri dileğinde bulundu.

Törene, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Enver Kıvanç, Mehmet Özçelik, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çoban, öğretmenler ve öğrenci velileri de katıldı.