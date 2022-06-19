Engelli Öğretmen Adayları 'Ek Atama' Bekliyor: "Engelliler İçin Ayrılan Yüzde 3 Kontenjanın Yüzde 6'ya Çıkarılmasını Talep Ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli Öğretmen Adayları 'Ek Atama' Bekliyor: "Engelliler İçin Ayrılan Yüzde 3 Kontenjanın Yüzde 6'ya Çıkarılmasını Talep Ediyoruz"

19.06.2022 10:51

Binlerce engelli öğretmen adayının beklediği ek atama, Aralık 2021'den bu yana hala yapılmadı. Engelli öğretmen adayı Abdullah Ekmen, "2020 ve 2022 EKPSS ve 55 ve 60’la atanan bölümler, artık 80’lere çıkmış durumda. Engelliler için ayrılan yüzde 3 kontenjanın yüzde 6’ya çıkarılmasını talep ediyoruz. Bizlerin de artık sosyal hayata atılmasını ve diğer insanlardan farkımız olmadığını belirtmek istiyoruz" dedi.

DİLAN KUTLU

Binlerce engelli öğretmen adayının beklediği ek atama, Aralık 2021'den bu yana hala yapılmadı. Engelli öğretmen adayı Abdullah Ekmen, "2020 ve 2022 EKPSS ve 55 ve 60'la atanan bölümler, artık 80'lere çıkmış durumda. Engelliler için ayrılan yüzde 3 kontenjanın yüzde 6'ya çıkarılmasını talep ediyoruz. Bizlerin de artık sosyal hayata atılmasını ve diğer insanlardan farkımız olmadığını belirtmek istiyoruz" dedi.

Geçen yılın aralık ayında yapılan 750 engelli öğretmen atamasından sonra ek atama yapılmaması, engelli öğretmen adaylarının tepkisini çekiyor. 2020 ve 2022 Engelli Kamu Personeli Sınavı'na (EKPSS) girenlerle beraber atanamayan engelli öğretmen adayı sayısının fazla olduğunu belirten adaylar, yapılması gereken dört atamanın iki atamayla sınırlandırıldığını söyledi.

EKPSS'ye girebilecek engelli öğretmen adayının engel oranının yüzde 40 ve üzeri olması gerekiyor. EKPSS sonuçları 4 yıl süreyle geçerli oluyor. 2020 EKPSS'den bin 750 engelli öğretmen adayı hala atama beklerken 20 Nisan'da yapılan EKPSS'den kaç engelli öğretmenin beklediği bilinmiyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan engelli öğretmen adayları şunları söyledi:

Sevda Şengül: Birçok arkadaşımız gibi ben de birçok sorun yaşamama rağmen okulumu birincilikle bitirdim, fakat atanamadım. Az sayıda yapılan atamalar ve düşük kontenjanlar sebebiyle maalesef ki kutsal saydığımız meslekte görevimize başlayamadık. Engelli öğretmen adaylarının atanmasını talep ediyoruz. Lütfen bu adaletsizliğin önündeki engelleri kaldırın.

İbrahim Halil Ümga: Engelli öğretmen atamaları konusunda bize yardım etmesini, daha önceden de Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi 12 bin engelli öğretmen istihdamının yasalaşmasını ve bu istihdamda engelli öğretmenlerin hepsinin atanmasını rica ederim. Bir avuç engelli öğretmeni mutlu etmek zor olmamalı. Zor şartlarda okulumuzu bitirdik, mezun olduk. Şimdi bize engel olmayın, önümüzdeki engelleri kaldırın, bizi öğrencilerimize kavuşturun.

Abdullah Ekmen: 2020 EKPSS sınavında iki atama yapıldı. 2022 EKPSS'de ise aday sayısı arttı. Artan adaylarla beraber içinden çıkılmaz bir hal aldı. Artık bir çözüme kavuşması gerektiğini düşünüyoruz. 2020 ve 2022 EKPSS ve 55 ve 60'la atanan bölümler, artık 80'lere çıkmış durumda. Engelliler için ayrılan yüzde 3 kontenjanın yüzde 6'ya çıkarılmasını talep ediyoruz. Bizlerin de artık sosyal hayata atılmasını ve diğer insanlardan farkımız olmadığını belirtmek istiyoruz. Yani bizlere daha fazla imkan talep ediyoruz. Yani burada herkesin ailesinin durumu farklı oluyor."

YORUMLAR
500
Iğdır'da ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı Iğdır'da ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı Üniversitede 'Çizgi Ötesi Öğretmenlik' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi Üniversitede 'Çizgi Ötesi Öğretmenlik' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi
Kaynak: ANKA

Aralık, EKPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Öğretmen Adayları 'Ek Atama' Bekliyor: 'Engelliler İçin Ayrılan Yüzde 3 Kontenjanın Yüzde 6'ya Çıkarılmasını Talep Ediyoruz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 11:02:02. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli Öğretmen Adayları 'Ek Atama' Bekliyor: "Engelliler İçin Ayrılan Yüzde 3 Kontenjanın Yüzde 6'ya Çıkarılmasını Talep Ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement