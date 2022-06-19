Engelli Öğretmen Adayları 'Ek Atama' Bekliyor: "Engelliler İçin Ayrılan Yüzde 3 Kontenjanın Yüzde 6'ya Çıkarılmasını Talep Ediyoruz"

DİLAN KUTLU

Binlerce engelli öğretmen adayının beklediği ek atama, Aralık 2021'den bu yana hala yapılmadı. Engelli öğretmen adayı Abdullah Ekmen, "2020 ve 2022 EKPSS ve 55 ve 60'la atanan bölümler, artık 80'lere çıkmış durumda. Engelliler için ayrılan yüzde 3 kontenjanın yüzde 6'ya çıkarılmasını talep ediyoruz. Bizlerin de artık sosyal hayata atılmasını ve diğer insanlardan farkımız olmadığını belirtmek istiyoruz" dedi.

Geçen yılın aralık ayında yapılan 750 engelli öğretmen atamasından sonra ek atama yapılmaması, engelli öğretmen adaylarının tepkisini çekiyor. 2020 ve 2022 Engelli Kamu Personeli Sınavı'na (EKPSS) girenlerle beraber atanamayan engelli öğretmen adayı sayısının fazla olduğunu belirten adaylar, yapılması gereken dört atamanın iki atamayla sınırlandırıldığını söyledi.

EKPSS'ye girebilecek engelli öğretmen adayının engel oranının yüzde 40 ve üzeri olması gerekiyor. EKPSS sonuçları 4 yıl süreyle geçerli oluyor. 2020 EKPSS'den bin 750 engelli öğretmen adayı hala atama beklerken 20 Nisan'da yapılan EKPSS'den kaç engelli öğretmenin beklediği bilinmiyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan engelli öğretmen adayları şunları söyledi:

Sevda Şengül: Birçok arkadaşımız gibi ben de birçok sorun yaşamama rağmen okulumu birincilikle bitirdim, fakat atanamadım. Az sayıda yapılan atamalar ve düşük kontenjanlar sebebiyle maalesef ki kutsal saydığımız meslekte görevimize başlayamadık. Engelli öğretmen adaylarının atanmasını talep ediyoruz. Lütfen bu adaletsizliğin önündeki engelleri kaldırın.

İbrahim Halil Ümga: Engelli öğretmen atamaları konusunda bize yardım etmesini, daha önceden de Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi 12 bin engelli öğretmen istihdamının yasalaşmasını ve bu istihdamda engelli öğretmenlerin hepsinin atanmasını rica ederim. Bir avuç engelli öğretmeni mutlu etmek zor olmamalı. Zor şartlarda okulumuzu bitirdik, mezun olduk. Şimdi bize engel olmayın, önümüzdeki engelleri kaldırın, bizi öğrencilerimize kavuşturun.

Abdullah Ekmen: 2020 EKPSS sınavında iki atama yapıldı. 2022 EKPSS'de ise aday sayısı arttı. Artan adaylarla beraber içinden çıkılmaz bir hal aldı. Artık bir çözüme kavuşması gerektiğini düşünüyoruz. 2020 ve 2022 EKPSS ve 55 ve 60'la atanan bölümler, artık 80'lere çıkmış durumda. Engelliler için ayrılan yüzde 3 kontenjanın yüzde 6'ya çıkarılmasını talep ediyoruz. Bizlerin de artık sosyal hayata atılmasını ve diğer insanlardan farkımız olmadığını belirtmek istiyoruz. Yani bizlere daha fazla imkan talep ediyoruz. Yani burada herkesin ailesinin durumu farklı oluyor."