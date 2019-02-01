Engelli Öğretmen Atama Sayısı 750'ye Çıkarıldı
42 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen sayısı 750'ye çıkarıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen sayısı 750'ye çıkarıldı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un talimatı ile ataması yapılacak engelli öğretmen kontenjanı 750'ye çıkarıldı.
Kontenjan artırıldığından bugün yapılacak atamalar, 5 Şubat'a ertelendi.
Bakanlık tarafından, şubat ayında 500 engelli öğretmenin atanacağı duyurulmuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:21 Kaynak: AA
AP'nin Venezuella Kararına Türkiye'den İlk Tepki: İç Savaş Çıkabililir
Bakan Pakdemirli: Petshoplarda Artık Kedi ve Köpek Satılmayacak
Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı
Kadın ve Çocuklar İçin Özel Oluşturulan Adli Görüşme Odaları Arka Sokaklar Dizisinde Anlatılacak