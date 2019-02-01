Son Dakika Haberleri: Engelli Öğretmen Atama Sayısı 750'ye Çıkarıldı

Engelli Öğretmen Atama Sayısı 750'ye Çıkarıldı

42 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen sayısı 750'ye çıkarıldı.

Engelli Öğretmen Atama Sayısı 750'ye Çıkarıldı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen sayısı 750'ye çıkarıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı ile ataması yapılacak engelli öğretmen kontenjanı 750'ye çıkarıldı.

Kontenjan artırıldığından bugün yapılacak atamalar, 5 Şubat'a ertelendi.

Bakanlık tarafından, şubat ayında 500 engelli öğretmenin atanacağı duyurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:21 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Güncel
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