Engelli öğretmen, kendisine kupa fırlattığı iddiasıyla lise müdüründen şikayetçi oldu - Son Dakika

Adana'da engelli öğretmen, sıcak çay bulunan kupayı fırlatarak kendisini yaraladığı iddiasıyla okul müdüründen şikayetçi oldu.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesindeki lisenin müdürü M.G, engelli öğretmen M.İ.K'ye tartışmalarının ardından sıcak çay bulunan cam kupayı fırlattı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.İ.K'nin sırtında 2-3 santimetrelik birinci derece yanık oluştuğu belirtildi.

M.İ.K, polis merkezine giderek okul müdürü M.G. hakkında şikayetçi oldu.

Polis merkezinde ifade veren okul müdürü M.G, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Sinirlendim ancak bardağı fırlatmadım. Elimden yere düştü. İddialarını kabul etmiyorum. Öğretmenler de şahittir." diye konuştu.