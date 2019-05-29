Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle bir araya geldi
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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmenler Platformu heyeti ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:10 Kaynak: İHA
Cumhur İttifakı İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Haliç
Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmenler Platformu heyeti ile bir araya geldi. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmenler Platformu heyetiyle buluştu. Düzenlenen programa çok platform üyesi katıldı. Yıldırım daha sonra öğretmenlerin sorunlarını dinledi.
(İHA)
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