Son Dakika Haberleri: Engelli Okçular Hedefi 12'den Vurmak İstiyor

Engelli Okçular Hedefi 12'den Vurmak İstiyor

1 saat önce

Zonguldak'ta "Ecdadımız Okçuydu Bizim, Bir Fırsat da Bize Verin" projesiyle ok ve yayla tanışan 25 engelli genç, Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanmak için ter döküyor.

Engelli Okçular Hedefi 12'den Vurmak İstiyor, System.String[]
CEM SÜRMENELİ - Zonguldak'ta "Ecdadımız Okçuydu Bizim, Bir Fırsat da Bize Verin" projesiyle ok ve yayla tanışan 25 engelli genç, Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanmak için ter döküyor.

Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Ecdadımız Okçuydu Bizim, Bir Fırsat da Bize Verin" projesi kapsamında açılan kursa, 25 engelli genç ismini yazdırdı.

Ok ve yayla tanışan 20-35 yaş aralığındaki engelli genç, hedefi 12'den vurmak için Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor. Bedensel engelli okçular, şampiyonada madalya kazanıp Türkiye Milli Paralimpik Okçuluk Takımına girmek için çalışmalarını ilçedeki kapalı spor salonunda sürdürüyor.

"Türkiye şampiyonu engelli sporcular çıkaracağız."

Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye "Kadınlar", "Erkekler", "Gençler" ve "Engelliler" kategorilerinde, toplam 105 sporcunun katıldığını söyledi.

Proje kapsamında 25 engelli sporcunun okçuluk eğitimi aldığını dile getiren Korkut, "Engelli kursiyerlerimizin öncelikli olarak Türkiye şampiyonasına katılmasını hedefliyoruz. Burada başarılı olan engelli sporcularımızın, milli takıma seçilerek ülkemizi temsil etmeleri için çalışıyoruz. İnşallah buradan Türkiye şampiyonu engelli sporcular çıkaracağız." diye konuştu.

"Milli takıma seçilerek ülkemi temsil etmek istiyorum"

Ortopedik engelli Ramazan Ulupınar da, okçuluk sporuna merakı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Alaplı'da kurs açıldığını duyunca hemen kayıt yaptırdım. Çok güzel bir spor, buradaki ortam da çok güzel. Burada alacağımız eğitimle inşallah Türkiye şampiyonasına katılarak madalyalar kazanmak istiyorum. Tabii en büyük hedefim, milli takıma seçilerek ülkemi temsil etmek. Bu bir azimdir, inşallah bunu diğer engelli arkadaşlarımızla başaracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:34 Kaynak: AA

Genç, Türkiye, Güncel
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