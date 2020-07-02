Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası sonucu yürüdü - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, polisin otomobilden inmesini istediği dilenci, bedensel engelli numarası yaparak saatlerce direndi. Kendisini daha önce sahilde yürüyerek dilenirken gördüğünü söyleyen emniyet amiri tarafından ikna edilen dilenci, yürümeye başlayınca kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine otomobili durdurarak arama yapmak istedi. Otomobilin sürücüsü, polisin uyarısıyla araçtan inerken, yanında oturan ve ismi açıklanmayan kişi engelli olduğu için inemeyeceğini söyledi. Ekipler tarafından dilenci olduğu bilinen kişi, uzun süre inmemekte direndi. Bu kişi, araçtaki tekerlekli sandalyeyi de gösterdi, ancak polisi ikna edemedi.
Dilenci bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere tehditler savurdu.