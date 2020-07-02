Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası sonucu yürüdü - Son Dakika

Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası sonucu yürüdü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, polisin otomobilden inmesini istediği dilenci, bedensel engelli numarası yaparak saatlerce direndi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, polisin otomobilden inmesini istediği dilenci, bedensel engelli numarası yaparak saatlerce direndi. Kendisini daha önce sahilde yürüyerek dilenirken gördüğünü söyleyen emniyet amiri tarafından ikna edilen dilenci, yürümeye başlayınca kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine otomobili durdurarak arama yapmak istedi. Otomobilin sürücüsü, polisin uyarısıyla araçtan inerken, yanında oturan ve ismi açıklanmayan kişi engelli olduğu için inemeyeceğini söyledi. Ekipler tarafından dilenci olduğu bilinen kişi, uzun süre inmemekte direndi. Bu kişi, araçtaki tekerlekli sandalyeyi de gösterdi, ancak polisi ikna edemedi.

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
'SAHİLDE GÖRÜYORDUM' DEYİNCE YÜRÜDÜ

Dakikalar sonra bir polis memuru, bu kişiyi otomobilden indirdi. Hala engelli numarası yapan kişiye emniyet amiri, "Seni sahilde görüyordum hep, sahilde yürüdüğün gibi yürü" dedi. Emniyet amiri, dilenciyle bir süre yürüyerek sohbet etmek istedi. Daha sonra dilenci ayağa kalkıp, yürümeye başladı.

Otomobilde yapılan aramada koltuk değnekleri, tekerlekli sandalye ve dilenilerek toplandığı düşünülen paralar bulundu. Bunun üzerine yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Dilenci bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere tehditler savurdu.


İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası sonucu yürüdü - Son Dakika

Son Dakika

16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:53 Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu 15:49 Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir 10:46 Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
23:32
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
21:08
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
19:59
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
19:56
TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü
19:51
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 16:53:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası sonucu yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]