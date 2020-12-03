"Engelli olmak asla bir kusur değildir" - Son Dakika

"Engelli olmak asla bir kusur değildir"

03.12.2020 09:55

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Engelli olmak asla bir kusur değildir, asıl kusur onları göz ardı etmek ve yok saymaktır" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Engelli olmak asla bir kusur değildir, asıl kusur onları göz ardı etmek ve yok saymaktır" dedi.

Kütahya'da 5 engelli merkezinin bulunduğunu kaydeden Çelik, " Dünya Engelliler Günü, engelli vatandaşlarımızı anlayabilme açısından oldukça büyük öneme sahip; çünkü gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engellilerin değil, hepimizin sorunudur. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını şiar edinen, insanı "yaratılmışların en şereflisi" olarak gören bir inancın ve medeniyetin mensupları olarak en büyük engelin merhametsizlik, sevgisizlik ve anlayışsızlık olduğuna inanıyor; bu bilinci yayma konusunda gayretlerimizi sürdürüyoruz.Engelli vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır biçimde yaşamlarını sürdürebilmeleri için mevcut yasalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla çalışmalarımızı özveriyle sürdürüyoruz. İlimizde mevcut 5 Engelli Bakım Merkezi'nde Ekim ayı itibarıyla 305 engelli vatandaşımıza 'Kurum Bakımı Hizmet Modeli' kapsamında yatılı kurum bakımı hizmeti verilmekte olup bu hizmetin karşılığında 5 Engelli Bakım Merkezine her bir engelli vatandaşımız için aylık 3 bin 336 TL ücret ödenmektedir. 2020 yılı Ekim ayı itibariyle toplam 8 milyon 489 bin 460 TL ödeme yapılmış, 2020 yılı içerisinde özel bakım merkezlerine toplam 2 milyon 301 bin 165 TL teşvik ödemesi gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

"3 kamu-özel alan 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazandı"

Son 10 ayda 720 engelliye 'Engelli Kimlik Kartı' verildiğini ifade eden Vali Çelik, "2020 yılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunun çalışmaları doğrultusunda ilimizde 3 kamu-özel alan 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazanmıştır. Ayrıca erişilebilirlik kapsamında 2020 yılında 90 kamu-özel alanın denetlemesi yapılarak, toplam 511 kamu-özel alanın denetlemesi yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde 286 EKPSS Başvurusu alınmış olup 15 Kasım'da başarılı bir şekilde EKPSS gerçekleştirilmiştir. Tüm bunların yanında özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri ve evde sağlık hizmeti de engelli bireylerimize sunulan hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. Engelli olmak asla bir kusur değildir, asıl kusur onları göz ardı etmek ve yok saymaktır. Engellilerimizin sorunlarına dikkat çekmek, toplumsal duyarlılıkları artırmak, farkındalık oluşturmak açısından son derece önemlidir. Bizler engelli kardeşlerimizin gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olmaya devam edeceğiz. Dünya Engelliler Günü'nde engellerin farkına varıp hep birlikte engelleri kaldırmaya davet ediyor, Dünya Engelliler Günü'nü bu konudaki bilinç ve hassasiyetin daha da artmasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Engelli olmak asla bir kusur değildir

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Engelli olmak asla bir kusur değildir' - Son Dakika


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